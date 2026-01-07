Vårdadministratörer, sommarvikariat i hälso- och sjukvården
Region Östergötland / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-01-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
"Jag har alltid älskat att hjälpa andra och hela rollen handlar om, på ett eller annat sätt, att underlätta för både patienter och sjukhuspersonal.
Även om det är en roll med huvudfokus på dokumentation och administration så är det varierande arbetsuppgifter som både har utmanat och utvecklat mig som person. Jag känner också att jag gör ett viktigt jobb i vården av patienten. Om inte journaler blir skrivna, remisser blir skickade eller återbesök bokas stannar vården av patienten upp. Vi gör alla ett viktigt jobb för patienten" ...såhär beskriver en av våra medarbetare hur det är att arbeta som vårdadministratör i Region Östergötland.
Vårt erbjudande
Ett sommarvikariat är en möjlighet att bredda dina erfarenheter och kunskaper samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden. Kanske hamnar du rätt direkt, och när du gör det - då vet du. Du är rätt person på rätt plats. Och i vården behöver vi sådana som dig.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som vårdadministratör är du en nyckelspelare i vårdkedjan, dels för att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation och dels för att underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras arbete med patienter. De flesta arbetsuppgifterna har att göra med dokumentation och administration men din arbetsdag kan innehålla många olika typer av arbetsuppgifter och beroende på verksamhet kan din arbetsdag se olika ut. Detta kan bland annat innebära:
Journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar. Remisser.
Hantering av väntelistor. Kalla och boka in patienter för besök och telefonbesök, provtagningar.
Receptionsarbete. Du välkomnar patienter, och se till att de har all information de behöver inför sitt besök.
Föra protokoll. Här är du den som ser till att alla alltid vet vad som har sagts och gjorts och vad som ska göras.
Fakturering, skanning och posthantering.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör alternativt studerande vid vårdadministratörsutbildningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic samt arbetslivserfarenhet av journalskrivning. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning för att kunna kommunicera med patienter, närstående och kollegor.
Våra förväntningar på dig är att du gör det bästa du kan utifrån din kunskap och förmåga, och att alltid ha fokus på det vi finns till för - våra patienter. Rollen som vårdadministratör är ett dynamiskt yrke och din arbetsdag kan innehålla många olika typer av arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att du trivs i en föränderlig miljö och arbetar effektivt samtidigt som du är kvalitetsmedveten och strukturerad. Oavsett var du jobbar så kommer du att vara en del av ett team och ha flera kontaktytor. Här kommer du att få användning för din naturliga förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Komplett ansökan innehåller:
Bifogat personligt brev och ett CV där du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter. Har du gjort praktik kan du inkludera detta.
Bifogade intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga ett utdrag från de kurser du läst (Ladok-utdrag eller gymnasiebetyg).
Att du fyller i de veckor du preliminärt tror att du kan arbeta under sommaren 2026.
Om din ansökan saknar något av ovanstående kan vi komma att be dig att göra en komplettering.
Sök tjänsten HÄR
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Region Östergötland Kontakt
Rekryterare Sommarvikariat@regionostergotland.se Jobbnummer
9670503