Vårdadministratör till Verksamhetsområde Vårdadministration Karolinska
2026-02-04
Vill du ha ett omväxlande arbete med högt tempo där service och struktur står i fokus? Som vårdadministratör i receptionen blir du en viktig del av patienternas första möte och bidrar till att vardagen flyter på för våra mottagningar.
Du erbjuds
ett omväxlande arbete med högt tempo i reception för flera mottagningar
möjligheten att arbeta på ett av världens bästa sjukhus med vård i framkant (länk till newsweek: World's Best Hospitals 2025 - Top 250 - Newsweek Rankings).
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som vårdadministratör inom VO Vårdadministration Karolinska kommer du arbeta för Medicinsk Enhet Huvud Hals Lunga Hud. Du ser till att arbetet i receptionen fungerar väl, att patienterna får det stöd och den service de behöver såsom att komma till rätt väntrum. Vidare hanterar du post, beställer sjukresor och hanterar felanmälningar till fastighetsservice Coor och Locum. Du ansvara även för miljön i väntrum och undersökningsrum samt ser till att broschyrer och annat material finns tillgängligt.
Det finns även möjlighet att arbeta med att boka och kalla patienter.
Vi söker dig som
har förmåga att med vänlighet hjälpa och stötta personer
är självgående och ser vad som behöver göras
tar egna initiativ till förbättringar i receptionen och besitter gott omdöme.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Goda kunskaper inom Office365 och webbaserade administrationsverktyg.
Meriterande:
Kännedom om lokaler och/eller verksamheter inom Karolinska.
Erfarenhet inom hälso- och sjukvård.
Flerspråkig (utöver svenska och engelska).
Erfarenhet av relevanta system för befattningen, så som TakeCare, RIS/PACS, sjukresesystemet, kvalitetsregister, 1177, TeleQ, Alltid Öppet.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
