Vårdadministratör till Vårdcentralen Nygatan
Nygatans Vårdcentral ligger i centrala Linköping med närhet till allt som stadskärnan har att erbjuda. Vi jobbar tillsammans för ett professionellt omhändertagande av våra patienter inom primärvårdsuppdraget.
Vårt erbjudande
Nygatans VC är en av 33 vårdcentraler i Primärvårdscentrum (PVC) och har cirka 11 000 listade patienter i en spridd åldersfördelning. På vårdcentralen finns förutom läkarmottagning och barnavårdscentral, en rad specialistsköterskemottagningar inklusive en samtalsmottagning, rehabkoordinator och dietist. Vi har generellt en god bemanning och ett gott arbetsklimat och är idag cirka 42 anställda. Inom ett år kommer vårdcentralen flytta till helt nya lokaler, och vi är i uppstartsarbetet inför denna stora förändring som också kommer erbjuda möjligheter till utvecklade metoder och arbetssätt.
Du kan ha ett eller flera egna ansvarsområden och det finns goda möjligheter till utbildning och utveckling. I övrigt kan tjänsten utformas utifrån din egen erfarenhet, kompetens och särskilda intresseområden. I uppdraget ingår ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper inom vårdcentralen.
Vill du också hålla den vårdadministrativa fanan högt och känna dig betydelsefull? I så fall är du varmt välkommen att söka jobb hos oss. Då vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten vill vi att du är med och bidrar med nya tankar och idéer. Vi vill också se vårdadministratören som en medspelare i den samlade kompetensen som finns på vårdcentralen därmed är området är satt under stark utveckling.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Grunden i uppdraget är medicinsk dokumentation, receptionspass samt övrigt sedvanligt vårdadministrativt arbete. Du arbetar tillsammans med de IT-samordnare och är ett stöd till vårdcentralen i att ta tillvara och utveckla digitala arbetssätt och har ett omvärldsperspektiv och kan se möjligheter med denna utveckling.
Våra ledord för detta är att:
Vi vill ta ansvar och även utveckla andra administrativa områden.
Vi vill vara flexibla och en god samverkanspartner för hela vårdcentralen.
Vi gillar att samverka med övriga yrkesgrupper, vi känner yrkesstolthet och vi strävar alltid efter att leverera med hög kvalitet.
Vi vill ligga i fas med journalskrivning, remisser etc.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör. Även du som går utbildning till vårdadministratör är välkommen med ansökan. Erfarenhet av primärvård, Cosmic och andra relevanta IT-system i Region Östergötland är meriterande.
Som person är du drivande och van att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Du har ett utvecklande förhållningssätt och har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har en positiv och problemlösande attityd och ser möjligheter istället för hinder. Du är ansvarstagande, strukturerad, serviceinriktad och lyhörd. Du tycker om att arbeta i grupp, har en förståelse för helheten samt är en god kommunikatör.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Nygatan 35 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Arbetsplats:
Vårdcentralen Nygatan Kontakt:
Verksamhetschef
Peder Ellison 073-0289941
9865478