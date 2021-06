Vårdadministratör till Vårdcentralen Kärna - Region Östergötland - Administratörsjobb i Linköping

Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping2021-06-29Vi vill ligga i fas med journalskrivning. Vi vill vara navet för vårdadministrationen på vårdcentralen. Vi vill vara flexibla och en god samverkanspartner. Vi vill ta ansvar och även utveckla andra administrativa områden.Vill du också hålla den vårdadministrativa fanan högt och känna dig betydelsefull? I så fall är du varmt välkommen att söka jobb hos oss.Vi gillar att samverka med övriga yrkesgrupper, vi känner yrkesstolthet och vi strävar alltid efter att leverera med hög kvalitet. Vi är en grupp som har mycket att göra och sannolikt kommer det bli ännu mer, beroende på att behovet av god vårdadministration ökar.En kollega är på väg att sluta och vi vill fortsätta att vara fem vårdadministratörer i vårt team. För att vi ska kunna bibehålla vår goda arbetssituation och samtidigt hänga med i utvecklingen söker vi nu därför en kollega som också är ambitiös och tycker det är roligt och stimulerande att jobba med vårdadministration.Vårdcentralen Kärna ligger i Malmslätt på bekvämt cykelavstånd från centrala Linköping.Vi är en välstrukturerad vårdcentral med cirka 11 600 listade patienter, där det bedrivs en komplett primärvård innefattande läkarmottagning, BVC, distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, blodtryck, äldre och inkontinens. Vårdcentralen har även psykologer, dietist och fotvårdsterapeut.Vårt upptagningsområde är Malmslätt/Tokarp, Björkeberg, Västerlösa, Vikingstad, Nykil och Ulrika vilket innebär en befolkningsstruktur inom såväl stads- som landsort och med en mycket blandad åldersfördelning.Vårdcentralen har god bemanning inom samtliga yrkesgrupper. Vi har cirka 45 medarbetare med hög kompetens, medarbetare med lång och gedigen erfarenhet blandas med kollegor som är mer nya inom primärvården, en fin mix som bidrar till bra kvalitet och god utveckling.Vi är också en akademisk vårdcentral vilket innebär att forskning och utveckling är en stor och självklar del av vår verksamhet. Vårdcentralen har hög forskningskompetens med flera disputerade medarbetare.2021-06-29Grunden i uppdraget är journaldokumentation, receptionsarbete samt i övrigt sedvanligt administrativt arbete. I det arbetet kan det bland annat ingå IT-frågor, Heroma, behörighetsansvar, listningshantering, fakturering, telefoniansvar, posthantering, schemaläggning, med mera.Du kan ha ett eller flera egna ansvarsområden och i det finns det goda möjligheter till utbildning och utveckling. I övrigt kan tjänsten utformas utifrån din egen erfarenhet, kompetens och särskilda intresseområden. I uppdraget ingår ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper inom vårdcentralen.Du ska vara utbildad vårdadministratör. Erfarenhet av Cosmic och andra för regionen relevanta system, såsom patientadministrativa och personaladministrativa är meriterande.Som person har du god samarbetsförmåga, ett trevligt bemötande och är kvalitetsmedveten. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på effektivt sätt och tar ansvar för dina uppgifter. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har ett intresse för utvecklingsarbete.Anställning och informationTjänsten är en tillsvidareanställning 100 %, med tillträde efter överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Verksamhetschef Anders Martinsson, 0706-43 42 40.Vårdadministratör Sara Groth, 010-103 53 15.Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20211040.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lönerSista dag att ansöka är 2021-08-16REGION ÖSTERGÖTLAND5837471