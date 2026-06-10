Vårdadministratör till vårdcentral
Doktorse Nordic AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Stockholm
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en vårdadministratör som vill bidra till att vår verksamhet fungerar effektivt varje dag, och som med stolthet vill möta våra patienter under dina pass i receptionen.
Om rollen
Som vårdadministratör har du ansvaret för att samordna och utveckla våra interna administrativa processer, med extra fokus på schemaläggning. Rollen är i huvudsak administrativ, men innebär också att du vid behov tjänstgör i vår reception tillsammans med det övriga administrativa teamet. Du arbetar nära verksamhetschef och medarbetare för att säkerställa god struktur, service och kvalitet. Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Schemaläggning & personal: Ansvara för schema, schemaläggning samt kontroll av ledigheter och frånvaro av läkare.
Reception & patientkontakt: Tjänstgöra i receptionen vid behov tillsammans med det administrativa teamet.
System & IT-administration: Ansvara tillsammans med kollega för behörigheter, systemadministration och löpande IT-stöd till verksamheten.
Personaladministration: Ge administrativt stöd till chefer och medarbetare, så som anställningar och introduktioner.
Service & logistik: Samordna verksamhetens lokaler.
Kvalitet & projekt: Diarieföra avvikelser, dokumentera möten, ordna med personalaktiviteter så som AW och konferens.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av TakeCare: Du har arbetat i journalsystemet TakeCare tidigare. Erfarenhet av just schemaläggning i systemet är starkt meriterande.
Har hög social kompetens: Du trivs i det personliga mötet och är serviceinriktad.
Är administrativt skicklig: Du har erfarenhet av administrativt arbete, har god organisatorisk förmåga och hanterar smidigt flera olika typer av uppgifter samtidigt. Du är strukturerad och ser möjligheter i det dagliga arbetet.
Kommunicerar väl: Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder
En utvecklande och självständig roll med stort eget ansvar där du får möjlighet att påverka och förbättra verksamhetens administrativa processer. Du blir en viktig del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att ge bästa möjliga service till både patienter och medarbetare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889007-2047195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Tideliusgatan 12 (visa karta
)
118 69 STOCKHOLM Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9958448