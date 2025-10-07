Vårdadministratör till Support, Folktandvården Luleå, Vikariat
Region Norrbotten / Tandsköterskejobb / Luleå Visa alla tandsköterskejobb i Luleå
2025-10-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Här jobbar du i en supportergrupp som i vardagligt tal kallas för TVIST, tandvårdens informationssystem. Arbetsgruppen består idag av fyra medarbetare och är en viktig del av folktandvårdens verksamhetsstöd. Här fungerar vi som ett användarstöd i Folktandvårdens verksamheter.
Vi sökerNu söker vi dig som har en bakgrund inom tandvården och erfarenhet av Region Norrbottens vårdadministrativa system. Du ska ha erfarenhet av tandvård och vana att arbeta i Carita och andra delar av tandvårdens informationssystem. Det är meriterande om du har kunskap i Office och att arbeta i VIS.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll ska du ha social kompetens, pedagogisk förmåga, lyhördhet, tålamod, god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du bör vara bekväm med att tala inför en grupp.
Det här får du arbeta medDu kommer att arbeta verksamhetsnära med att stödja våra folktandvårdsklinikers medarbetare att handha och registrera rätt i våra system samt att följa riktlinjer och andra styrande dokument. Supporten sker via ärendehantering, telefon, Teams-möten eller per epost. Du kommer att arbeta med Folktandvårdens och Regionen Norrbottens system för bland annat tidbok, åtgärdsregistrering, debiteringsunderlag, röntgen, riskbedömning, journalföring, avvikelsehantering och ärendehantering. Egna utredningar och framtagande av rutindokument är andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Arbetet innefattar även att hålla i informationsträffar och internutbildningar.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder ett vikariat på heltid under ordinarie anställds föräldraledighet med ett minimum på ett år. Du anställs med yrkesbenämningen inom din grundproffession samt som IT användarstöd. Arbetstiden är förlagd dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetsområdeschef
Maria Pettersson maria.k.pettersson@norrbotten.se 076-1477716 Jobbnummer
9545570