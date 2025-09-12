Vårdadministratör till psykiatriska mottagningen Säffle/Grums
Region Värmland / Administratörsjobb / Säffle Visa alla administratörsjobb i Säffle
2025-09-12
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Säffle
, Grums
, Hammarö
, Karlstad
, Kil
eller i hela Sverige
Nu söker vi en vårdadministratör till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Säffle/Grums!
Din arbetsplats
Inom psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Säffle/Grums arbetar vårdadministratörer, sjuksköterskor, läkare, kuratorer, arbetsterapeut, psykoterapeuter och psykologer, tillsammans bildar vi ett kompetent och engagerat team med patientens bästa i fokus.
Vi har mycket goda förutsättningar för samverkan och strävar alltid efter att erbjuda vård av hög kvalitet.
Vi är en hälsofrämjande arbetsplats där trivsel och arbetsglädje är viktiga delar av vardagen. Här är det nära till både skratt och stöd, och vi värdesätter gemenskapen högt.
Nu söker vi en ny vårdadministratör till vårt team, då en av våra kollegor går vidare till nya utmaningar. Hos oss får du arbeta i en miljö som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens. Vi ser fram emot att välkomna dig som vill bidra med engagemang och professionalism i vårt viktiga arbete.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som vårdadministratör på vår allmänpsykiatriska mottagning kan vara mycket varierande. Det ingår exempelvis journalskrivning, posthantering, kontakttelefon, remisshantering, tidsbokningar, schemaläggning, journalhantering i journalsystemet Cosmic, uppföljningar, administrativ introduktion till hyrläkare, kodning, dokumenthantering i VIDA m.m.
Vi är ett välfungerande team bestående av flertalet kompetenser. Verksamhetens uppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Det förutsätter också att våra administrativa rutiner och arbetssätt hanteras professionellt, korrekt och säkert.
Inom område öppenvård pågår ett inspirerande utvecklingsarbete och vi söker dig som vill medverka i detta. Framtiden finns inom psykiatriska mottagningen - vi arbetar tillsammans och ställer upp för varandra i en god arbetsmiljö.
Vi hoppas att du finner detta intressant och att du blir nyfiken på att höra mer om oss och vad vi kan erbjuda dig.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör/medicinsk sekreterare/ läkarsekreterare med intresse för psykiatri. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga liksom förmågan att arbeta självständigt. Du ska ha stort fokus på kvalitet och med en lösningsfokuserad inställning till arbetet. Du bör även vara en person som tycker om att ta ansvar tillsammans med övriga teamet med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet i vården.
Om du är en person som är tydlig, har ett tryggt och nyfiket förhållningssätt och dessutom kanske har erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete så är du förmodligen den vi söker!
Intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden så vänta inte med att ansöka!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vuxenpsykiatri, Psykiatrisk mottagning Säffle Grums Kontakt
Lars Sperling, enhetschef lars.sperling@regionvarmland.se010-8381235 Jobbnummer
9505644