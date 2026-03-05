Vårdadministratör till öron-näs och halskliniken
2026-03-05
Vill du vara en del av öron-, näs- och halskliniken (ÖNH) och tillsammans med oss fortsätta vår utvecklingsresa mot framtidens vård? Vi söker nu dig som är en vårdadministratör till sekretariatet ViN där du bli en del av en arbetsgrupp och blir en del av ett sammansvetsat gäng som utföra vårdadministrativa arbetsuppgifter på vår fina klinik.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete. Välkommen till oss!
Vårt erbjudande
Öron-, näs- och halskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset (ViN) i Norrköping och Lasarettet i Motala (LiM) svarar för all sjukvård i regionen inom öron-, näs- och halsspecialiteten. Som universitetsklinik har vi tre huvuduppdrag; att bedriva specialiserad vård, undervisa samt bedriva forskning och utveckling. Kliniken behandlar patienter från Östergötland men ger också högspecialiserad vård till patienter från regionerna Kalmar och Jönköping.
Vår verksamhet bedriver kirurgi och öppenvård i Linköping och Norrköping och kliniken som helhet består av vårdavdelning, öppenvårdsmottagningar, hörselvårdsmottagningar, tolkcentral, logopedi samt sekretariat. Kliniken omfattar drygt 230 anställda.
Öron- näs- och halskliniken söker nu en vårdadministratör för en visstidsanställning som vill bli en viktig del av vårt team. När man är van och kan arbeta självständigt finns möjlighet att arbeta på distans. Du får en mentor när du börjar hos oss som kommer stötta dig i din uppstart här på kliniken. Våra arbetstider är förlagda dagtid, måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifter
Här får du en central roll där dokumentation och diktatskrivning, samt utveckling av våra digitala tjänster är avgörande för våra patienter och medarbetare. Som vårdadministratör hos oss kommer du att ha uppgifter inom patientdokumentation i regionens journalsystem Cosmic.
Arbetsgrupp
Totalt på enheten är vi 18 medarbetare, 16 vårdadministratörer och två administratörer.
Om dig
Vi söker dig som har YH-utbildning utbildning till vårdadministratör eller motsvarande utbildning eller medicinsk sekreterare. Ett krav är erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Som person värdesätter vi att du är noggrann och att du strukturerar ditt arbete samt förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Ett gott samarbete är en förutsättning samt att du tar ett eget ansvar för dina arbetsuppgifter samt arbetsgruppens mål. Du trivs med ett högt tempo då vår klinik är högproduktiv och vi har ett stort inflöde av diktat. Som person är du flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter i det dagliga arbetet. Kommunikation är viktigt inom uppdraget där du också förväntas vara både tydlig och lyhörd. Vi ser att du engagerad och bidrar till en positiv arbetsmiljö vilket är egenskaper som bygger arbetsgruppen. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
