Vårdadministratör till öron- näs- och halskliniken
Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Öron-, näs- och halskliniken söker nu en vårdadministratör som vill bli en viktig del av vårt team. Här får du en central roll där dokumentation och diktatskrivning samt utveckling av våra digitala tjänster är viktiga för patienter och medarbetare.
Vårt erbjudande
I vår verksamhet sätter vi alltid patienten i främsta rummet. Öron-, näs- och halskliniken är en regionövergripande klinik som består av bland annat två mottagningar, en på Universitetssjukhuset i Linköping och en på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vår verksamhet bedriver kirurgi och öppenvård i Linköping och Norrköping och kliniken som helhet består av vårdavdelning, öppenvårdsmottagningar, hörselvårdsmottagningar, tolkcentral, logopedi samt sekretariat. Kliniken omfattar drygt 230 anställda.
Vi söker en driven och entusiastisk vårdadministratör till ett vikariat på runt ett år som vill jobba i ett team där kommunikation och samarbete är viktigt. Sekretariatet på kliniken är en sammanslagen enhet som finns på två orter, Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping - din placering blir på Universitetssjukhuset i Linköping.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du kommer få vara en del av ett sammansvetsat gäng och utföra vårdadministrativa arbetsuppgifter på vår klinik. Totalt på enheten är vi 18 medarbetare, 16 vårdadministratörer och två administratörer. Vi arbetar med många av våra arbetsuppgifter över ortsgränserna och ansvarar gemensamt för våra diktat.
Som vårdadministratör hos oss kommer du att ha uppgifter inom patientdokumentation i regionens journalsystem Cosmic. Du får en mentor när du börjar hos oss som kommer stötta dig i din uppstart här på kliniken. En stor del av arbetet hos oss består av journaldokumentation vilket kräver språklig säkerhet. När man är van och kan arbeta självständigt finns möjlighet att arbeta på distans.
Våra arbetstider är förlagda dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som har yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör eller motsvarande utbildning till medicinsk sekreterare.
Du trivs med att arbeta i team och har lätt att samarbeta, men du kan även arbeta självständigt. God datorvana är en förutsättning och erfarenhet av journalsystemet Cosmic är ett krav, då det är en central del av vårt dagliga arbete. Du trivs i en arbetsmiljö där tempot är högt då vår klinik är högproduktiv och vi har ett stort inflöde av diktat.
Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt och lyhört sätt. Vi söker dig som är engagerad, trygg och som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Detta är ett vikariat med tillträde den 31 augusti 2026 och cirka 1 år framåt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Öron- näs- och halskliniken Kontakt
Enhetschef
Jaana Hurskainen Wallberg jaana.hurskainen.wallberg@regionostergotland.se 010-1043381 Jobbnummer
9960529