Vårdadministratör till Öbacka Hälsocentral i Härnösand
Prima Vård Sverige AB / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2026-01-14
Varmt välkommen till oss på Öbacka Hälsocentral! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 35 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad kan vi erbjuda?
Vi är ett härligt gäng som nu ser fram emot att välkomna en ny medarbetare. Hos oss står gemenskap och trivsel i fokus! Vi har en stark sammanhållning mellan olika yrkeskategorier och skapar en arbetsplats där vi bygger på omtanke och engagemang - både i mötet med våra patienter och i samarbetet med varandra.
Vi tycker om att ha kul tillsammans och har en aktiv festkommitté som regelbundet arrangerar interna aktiviteter, så som cornholeturnering och aktivitetstävlingar! Dessutom erbjuder vi unika förmåner som vår livsvårdstimme - en timme tidigare hemgång med bibehållen lön.
Din introduktion på arbetsplatsen planeras utifrån dina behov och önskemål.
Arbetet är varierat och fördelat på olika positioner. Det innefattar bemanning av vår reception, transkribering samt övriga administrativa arbetsuppgifter.
I receptionen tar du emot patienter samt fakturerar och delar ut vissa ordrar och diabeteshjälpmedel vid behov. Övriga administrativa arbetsuppgifter är ärendehantering i 1177, hantering av utgående och inkommande extern/intern post, kontrollera funktionsbrevlådor, handlägga administrativa ärenden i TeleQ, administrera i olika vårdsystem, hantering av remisser samt fördela inkommande recept. Som medicinsk sekreterare är du även lokal systemadministratör vilket innebär att du hanterar enhetens behörigheter i vårdsystem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är vårdadministratör/medicinsk sekreterare, har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) alternativt läkarsekreterarutbildningen. Kunskap i journalsystemet Cosmic och tidigare arbete inom primärvård är meriterande.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet - empatisk, engagerad och kompetent.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att söka redan idag!
Sista ansökningsdatum: 2026-01-28.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss!
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård. Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning.
Vi sätter patienten i centrum, varför det är viktigt att du får rätt vård av rätt person. Vi erbjuder en komplett primärvård.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Öbacka Hälsocentral
