Vårdadministratör till neurologiska kliniken
Vårt erbjudande
Neurologiska kliniken är en högspecialiserad klinik med regionsansvar för hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken omfattar en avdelning med en akutneurologisk enhet, en strokeenhet, en högspecialiserad utredningsenhet och en övervakningsenhet. Vidare finns två mottagningar på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt ett neuromuskulärt laboratorium. Kliniken har cirka 155 medarbetare. Vi arbetar i sektioner med olika diagnosgrupper och arbetar aktivt med utveckling och förbättringsarbeten.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som vårdadministratör hos oss kommer du att ingå i den administrativa enheten som består av 14 vårdadministratör. Vi kan erbjuda dig ett roligt, stimulerande och omväxlande arbete med fantastiska kollegor där du kan utvecklas och trivas! Möjlighet finns att arbeta på distans.
Om dig
Vi söker dig med vårdadministratörsutbildning eller likvärdig utbildning med erfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har arbetat med bokning, statistik, Dokumenta och remisshantering. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i Officepaketet och IT-administrativa system förekommande i vården, Cosmic. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift gärna även i engelska språket.
Vi söker dig som är engagerad och initiativrik. Du är bra på att samarbeta, lyssna och kommunicera då detta är en tjänst med många kontakter både inom och utom kliniken. Du ser möjligheter i stället för hinder och anpassar dig lätt till ändrade omständigheter. Självklart har du ordningssinne och inser vikten av god planering och dokumentation. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och social kompetens
Ansökan och anställning
Det här är ett vikariat på 75% till och med 31 augusti 2026, eventuell möjlighet till förlängning. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer att ske löpande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan!
