Vårdadministratör till Neurokirurgiska kliniken - Region Östergötland - Administratörsjobb i Linköping

Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping2021-04-09Neurokirurgiska kliniken i Linköping är en av verksamheterna inom Sinnescentrum i Region Östergötland. Upptagningsområdet är Sydöstra sjukvårdsregionen med cirka en miljon invånare. Verksamheten bedrivs som sluten- och öppenvård. Kliniken har cirka 200 medarbetare. Neurokirurgen består av neurokirurgiska mottagningen, vårdavdelning 71, NK-postop, NIMA (intermediärvårdsenhet) och NIVA (intensivvårdsavdelning). Vi behandlar patienter med tumörer, blödningar, kärlmissbildningar, trauma, hydrocefalus, olika smärttillstånd, rörelserubbningar, epilepsi och andra sjukdomar i centrala nervsystemet. Den neurokirurgiska verksamheten är en högkvalificerad disciplin med avancerade kirurgiska åtgärder. Du kan läsa mer om neurokirurgiska kliniken via länken här2021-04-09Vi behöver förstärkning till vår grupp och söker en positiv och driven vårdadministratör. Du kommer att arbeta mot alla våra ovan beskrivna enheter. Ta chansen och jobba inom ett mycket intressant område som ständigt utvecklas. Som vårdadministratör får du ett varierande arbete inom journalskrivning, det kan handla om diktat som följer patienten från inkommande remiss till återbesök efter operation men även vårdtillfällen där patienten inkommit på grund av exempelvis trauma eller blödning. Vi skriver åt alla läkare och har många olika typer av anteckningar. Då vi har en intensivvårdsavdelning (NIVA) har vi ett högt flöde på våra akuta dikat. Exempel på övriga arbetsuppgifter är registrering i olika register, anmälningar till ronder, IT och behörigheter, TeleQ.Vi arbetar strukturerat och har tagit fram tydliga rutiner och riktlinjer. Utöver arbetsbeskrivningar finns även en diagnoslathund framtagen specifikt för kliniken för att underlätta kodningsarbetet. Alla vårdadministratörer, för närvarande 7 stycken, sitter samlade på avdelning 71, vilket gör att det är smidigt att samarbeta. Det finns möjlighet att arbeta i team med andra professioner om så önskas.För att få en bra balans i arbetet har vi veckoschema där vi turas om att skriva diktat, hantera post och remisser samt arbetar med andra administrativa uppgifter och förbättringsarbeten. Hos oss får du tid för ditt administrativa arbete och det finns möjlighet till utveckling. Vi har en öppen och positiv arbetsplats. Några av våra styrkor är vårt breda spektrum av arbetsuppgifter, djupa kunnande inom neurokirurgi och att vi brinner för förbättringar, det ska vara lätt att arbeta.Du är utbildad vårdadministratör eller liknande. Det är meriterande om du har arbetat inom yrket tidigare men tveka inte att söka även om du är ny, vi lär upp dig och skräddarsyr din introduktion.Vi söker dig som gillar ett högt tempo och ordning och reda och som snabbt kan ställa om när förutsättningarna ändras. Du gillar att utveckla idéer och hitta lösningar och förslag på nya arbetssätt och har ett öga för verksamhetens behov. Du har ett positivt sätt och arbetar gärna i grupp. I möte med människor är du serviceinriktad och tillmötesgående. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du bibehåller lugnet även vid stressade situationer.Anställning och informationTillsvidareanställning 100 %, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Åsa Dahl, 010-103 43 10, asa.dahl@regionostergotland.se Facklig företrädare för Vision är Linda Anveland, 010-103 40 44, linda.anveland@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 9 maj 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210591.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09REGION ÖSTERGÖTLAND5683216