Vårdadministratör till Medicinska och geriatriska akutkliniken - Region Östergötland - Administratörsjobb i Linköping

Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping2021-01-15Medicinska och geriatriska akutkliniken är en universitetssjukvårdsenhet som tillhör Närsjukvården i centrala Östergötland. Kliniken har cirka 200 anställda. Kliniken består av två sektioner. Sektionen för akut internmedicin består av medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA), medicinska observationsavdelningen (från och med i höst medicinsk intermediärvårdsavdelning, MIMA) och koagulationsmottagningen samt geriatriska sektionen - slutenvårdsavdelning (GAVA) med inriktning mot akutgeriatrik, rehabilitering och demens/konfusion. Det finns också öppenvårdsmottagning med inriktning mot akutgeriatrik, patienter med minnesproblematik och Parkinsons sjukdom samt ett mobilt demensteam i samverkan med kommunen. Inom geriatriska sektionen finns också en klinisk undervisningsavdelning, KUA. Klinikens vårdadministration har ett uppdrag som är övergripande över hela kliniken.Läs mer om hur det är att jobba hos oss, https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Att-jobba-hos-oss/Jobba-pa-nagon-av-vara-enheter/Medicinska-och-geriatriska-akutkliniken/. 2021-01-15Vi söker en medarbetare som kommer att arbeta klinikövergripande i vårt administrativa team som består av ett gäng erfarna vårdadministratörer med olika kompetens och ansvarsområden. Du kommer arbeta med medicinsk dokumentation samt med stora möjligheter till eget ansvarsområde utifrån ditt intresse eller kunskapsområde. Arbetet innebär ett nära samarbete med andra yrkesgrupper. Då vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten vill vi att du är med och bidrar med nya tankar och idéer och ser möjligheter i förändringar. Möjlighet att arbeta hemifrån finns på del av arbetstiden.Du har examen inom vårdadministration/medicinsk sekreterare, och har arbetat med, eller har intresse för specialområde såsom till exempel dokumenthantering, behörigheter/ IT eller personaladministration. Kodningsutbildning och ITR- utbildning är meriterande.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som trivs i rollen som vårdadministratör. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du levererar lösningar för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du bidrar till en god stämning i gruppen och ser fram emot att samarbeta både med andra vårdadministratörer och med vårdpersonal. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.Anställning och informationDet här är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Biträdande verksamhetschef Maria Renström, 010-103 62 78, maria.renstrom@regionostergotland.se Facklig företrädare för Vision är Elin Yngvesson, 010-103 77 02, elin.yngvesson@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 14 februari 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210070.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lönerSista dag att ansöka är 2021-02-14REGION ÖSTERGÖTLAND5526458