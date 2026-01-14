Vårdadministratör till klinisk patologi
2026-01-14
Viil du bli våran nya kollega på klinisk patologi?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Klinisk patologi är en självständig klinik inom Diagnostikcentrum, vid Universitetssjukhuset i Linköping, som är en stor del av cancersjukvården. På vårt laboratorium utförs analyser inom histologi och cytologi, för diagnostik och som sedan ligger till grund för vidare behandling av patienten. Ständig utveckling och nya metoder och analyser banar väg för snabbare och bättre vård. Utöver detta erbjuder vi dig en härlig arbetsplats och bra kollegor att jobba tillsammans med inom ett område under utveckling.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en grupp bestående av vårdadministratörer med nära samarbete med övriga yrkeskategorier i verksamheten. Huvudsakligen består arbetet av diktatskrivning i vårt journalsystem Sympathy. Detta varvas med andra fasta arbetsuppgifter som till exempel förberedelse inför multidisciplinära konferenser, remisshantering, överläggning av fall för digital distansdiagnostik, hantera inkommande och utgående post som till exempel remissvar, konsultationer och eftergranskningar, telefoni samt registrering i kvalitetsregister.
Det förekommer även en rad andra spännande administrativa arbetsuppgifter och det finns möjlighet till att ha egna ansvarsområden. Tjänsten kommer att utformas efter behov men exempel på övriga arbetsuppgifter som är aktuellt är bland annat administrativ hantering av vår punktionsmottagning.
Det finns möjlighet till att göra vissa arbetsuppgifter på distans, någon dag i veckan, efter överenskommelse när man blivit mer självständig i framför allt diktatskrivning. Som en del av vårt team så får du möjlighet till intressanta och roliga arbetsuppgifter i en grupp med en god sammanhållning där vi stöttar och uppmuntrar varandra.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör eller har motsvarande utbildning. Utbildning i medicinsk terminologi är ett krav. Mycket goda kunskaper i svenska. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation. Vi arbetar nära varandra och därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ men även kan arbeta självständigt och strukturerat.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
