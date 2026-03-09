Vårdadministratör till kirurgiska kliniken
2026-03-09
Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland.
Vi bedriver högkvalitativ vård för patienter såväl från Östergötland som från den Sydöstra sjukvårdsregionen samt patienter från övriga landet. Kliniken består av kirurgisk mottagning, bröstmottagning, stomimottagning och två vårdavdelningar, avdelning B191 kirurgi och B182 KAVA. Kliniken bedriver ett ständigt förbättringsarbete där patientens process och delaktighet är i centrum.
Vårt erbjudande
Vill du vara med och utveckla vårdadministratörens rollen i en verksamhet som strävar mot ökad digitalisering, övertag av administrativa arbetsuppgifter och rätt använd kompetens (RAK), då är vi arbetsplatsen för dig.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som vårdadministratör hos oss arbetar du främst med journaldokumentation i öppen- och slutenvården men också med till exempel bokningar av patientbesök, 1177, dokumentationsstöd. Du kan även komma att få arbeta med kvalitetsregistrering i något av våra kvalitetsregister, verksamhetsstatistik, ITR, telefoni, handleda studenter med mera. Viss helgtjänstgöring förekommer (tre- fyra helger per år), möjlighet kan då finnas att arbeta på distans.
Klinikens vårdadministration består av 13 stycken vårdadministratörer och tillhör organisatoriskt en enhetschef med vårdadministratörsutbildning, fysiskt sitter vi i samma korridor och har gemensamt personalrum med kirurgmottagningen. Vi har ett mycket gott samarbete med övriga professioner. Vi har ett öppet klimat och hjälps åt för att arbeta framåt med olika lösningar och lära av varandra.
Om dig
Ett krav är att du är utbildad vårdadministratör. Du har god hörförståelse och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket. Vi ser gärna att du har erfarenhet i Cosmic och andra, för Region Östergötland, relevanta IT-system, ITR-uppdrag och erfarenhet av digitala lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du är serviceinriktad, flexibel, engagerad, positiv och ser utveckling och förändring som en naturlig del. Du tar ansvar för dina arbets-uppgifter på ett strukturerat och noggrant sätt. Du förväntas arbeta självständigt men också i grupp.
Ansökan och anställning
Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team där vi tillsammans bidrar till gott samarbete och tar ett gemensamt ansvar för våra patienter, tveka inte, skicka din ansökan redan idag!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
