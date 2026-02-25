Vårdadministratör till Habiliteringen i Falun
2026-02-25
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Habiliteringen Dalarna söker nu en administratör med ett genuint intresse för service och ett engagemang i att stödja våra behandlare i deras viktiga arbete med patienter och anhöriga.
Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna. På varje enhet arbetar tvärprofessionella team med barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Målet är att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fungerande vardagsliv.
Vårdadministratör till Habiliteringen i FalunPubliceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
I din roll som administratör kommer du att vara ett värdefullt stöd för våra behandlare och chefer. Arbetet innefattar bland annat:
Dokumentation i journalsystem och andra administrativa system
Telefonservice via TeleQ
Bokning och kallelser av patienter
Hantering av personaladministration i t.ex. Heroma
Övriga förekommande administrativa uppgifter kopplade till vår verksamhet
Grundläggande systemadministration
Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra administratörer och vara en viktig del av teamet på din enhet. Digitala verktyg är en naturlig del av vår vardag, och vi ser gärna att du har intresse för att utvecklas inom detta område.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning som medicinisk sekreterare, annan administrativ utbildning, alternativt undersköterskeutbildning med administrativ erfarenhet
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna från hälso- och sjukvård
God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Telefonvana
B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande är om du har:
Meriterande om du har erfarenhet från funktionshinderområdet
Erfarenhet av arbete i IT-system som TakeCare, Cosmic, Heroma eller Raindance
Erfarenhet av service- eller stödfunktioner i en större organisation
För att trivas i rollen önskar vi att du är strukturerad, serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du arbetar självständigt men trivs också i team, och du är inte rädd för att ta egna initiativ. Du har en positiv attityd, bidrar till ett gott arbetsklimat och delar vårt engagemang för att göra verklig skillnad för våra patienter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara en del av ett kompetent och varmt arbetslag där vi har roligt tillsammans, stöttar varandra och ständigt utvecklas.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:223".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Dalarna
Region Dalarna Kontakt
