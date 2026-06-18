Vårdadministratör till Habiliteringen, Falun/Borlänge
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-06-18
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Är du en självgående och flexibel person som har erfarenhet från vården, trivs med administrativa arbetsuppgifter och att ta egna initiativ? Har du god datorvana, arbetar strukturerat och trivs i digitala arbetsmiljöer? Är du dessutom bekväm med att ha telefonen som ett naturligt arbetsredskap? Då kan du vara den vi söker!
På Habiliteringen är ingen dag den andra lik! Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst där du får arbeta i en dynamisk miljö tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Här får du möjlighet att växa i din roll, bidra med dina kunskaper och vara en del av ett team som gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder ett vikariat med möjlighet till förlängning. Tillsättning av vikariatet sker under förutsättning att prövning av tjänsten beviljas. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som administratör hos oss har du en central roll i verksamheten och ansvarar för att skapa struktur, hantera dokumentation och säkerställa att den dagliga administrationen fungerar smidigt. Vi söker dig som har ett öga för detaljer, men samtidigt kan prioritera och anpassa dig efter nya förutsättningar.
I rollen kommer du bland annat att:
samordna och kommunicera med interna och externa parter
boka och administrera besök och möten
sköta korrespondens via 1177
ha telefonrådgivning för administrativa frågor
vara en spindel i nätet för Habiliteringens olika samverkansparter
bidra till att utveckla och förbättra administrativa rutiner
bistå med viss hjälpmedelsuppföljningKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska (Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaket via vuxenutbildning) alternativt utbildad rehabassistent eller annan relevant erfarenhet från vården
Erfarenhet av administrativt arbete och god datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av journalsystemet TakeCare eller CosmicDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett professionellt och hjälpsamt förhållningssätt. Du har förmåga att arbeta självständigt, fatta egna beslut samt prioritera dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och noggrant sätt, med god känsla för detaljer. Du trivs med att kommunicera med olika intressenter och är bekväm med att arbeta både via telefon och i digitala kanaler. Vidare har du god samarbetsförmåga, samtidigt som du är självgående och tar egna initiativ.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Elin Thomsgård Elin.Thomsgard@regiondalarna.se 0250-493980 Jobbnummer
9969708