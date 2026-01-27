Vårdadministratör till Cityhälsan Söder
Är du vår flitiga Vårdadministratör?
Nu välkomnar vi på Vårdcentralen Cityhälsan Söder Dig som är vårdadministratör och vill arbeta i en arbetsgrupp som värnar om varandra och har roligt ihop.
Vårdcentralen är belägen i stadsdelen Hageby och har idag cirka 14 000 listade patienter och cirka 80 medarbetare.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
I ett första skede av detta vikariat ser vi dig till stor del som diktatskrivande då vi främst behöver resursfylla i den specifika arbetsuppgiften. För övrigt längre fram kan uppdraget som vårdadministratör innebära olika arbetsuppgifter såsom, diagnosklassificering samt remiss- och posthantering. Vi har en ständig pågående verksamhetsutveckling där digitalisering är en del.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området primärvård samt av journalsystemet Cosmic. Du är en van diktatskrivare. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll. Du är lyhörd för andra människors behov, har lätt för att samarbeta och är flexibel i ditt arbetssätt. Du är inte främmande för att ta dig an nya utmaningar och utveckla nya arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Se riktlinje "Baskrav vid nyanställning vårdadministratör":http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=39447
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 100 % till och med 31 december 2026, där start kan ske efter överenskommelse men så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
