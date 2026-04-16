Vårdadministratör till BUP-kliniken
Välkommen till oss på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping!
Vi tillhör Psykiatricentrum i Region Östergötland. Klinikens verksamhet bedrivs i huvudsak på en sammanhållen öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar under 18 år och deras familjer i Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
Vi möter patienter både för planerad behandling och akut bedömning. De vanligaste tillstånden hos våra patienter är depression, ångeststörningar samt beteende- och koncentrationssvårigheter.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Hos oss ingår du i ett stabilt och erfaret team av vårdadministratörer. Arbetsuppgifterna är breda och innefattar många utmaningar. Bland annat får du hos oss möjlighet till ett mer patientnära arbete genom att vara den första kontakten i telefon och reception för våra patienter och deras familjer. Möjlighet till flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete då arbetssituationen tillåter detta finns.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
I arbetet som vårdadministratör hos oss erbjuder vi ett stimulerande och omväxlande arbete med sedvanliga arbetsuppgifter såsom journaldokumentation i Cosmic och receptionsarbete men också en stor bredd av andra administrativa arbetsuppgifter i klinikens olika system samt förmånen att få bistå med administrativt stöd till klinikens behandlare.
Som vårdadministratör hos oss kommer du att vara knuten till ett behandlingsteam och där bland annat ansvara för dokumentation på behandlingskonferenser, bokningsunderlag och kallelser.
I tjänsten ingår också att bemanna telefon och reception och där vara den som ger patienter och deras familjer ett första mottagande.
Kliniken i Norrköping har cirka 90 medarbetare varav sex vårdadministratörer och en administratör.
Om dig
Du har en YH-utbildning till vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller motsvarande.
Meriterande är erfarenhet av Cosmic och andra i Region Östergötland förekommande IT-system samt tidigare erfarenhet av arbete som vårdadministratör i liknande verksamhet.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person är du van att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift. Du är ansvarstagande, strukturerad, serviceinriktad och lyhörd. Du har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Gamla Lasarettsgatan 18 (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN Kontakt
enhetschef
Louise Stenerås louise.steneras@regionostergotland.se 010-1044516 Jobbnummer
9857316