Vårdadministratör till akutmottagningen CSK, sommarvikariat 2026
Region Värmland / Administratörsjobb / Karlstad
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig.
Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - Välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Vårdadministration på akutmottagningen är en del av verksamhetsområdet Medicinska specialiteter på Centralsjukhuset Karlstad. Inom verksamhetsområdet finns ett eget vårdadministrativt område där vi samarbetar tätt med flera specialiteter.
På akutmottagningen arbetar 15 vårdadministratörer som hanterar den medicinska dokumentationen för sju sektioner: barn, medicin, ortopedi, kirurgi, neurologi, gynekologi och mobila teamet. Det innebär ett varierat och utvecklande arbete i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där vi gör skillnad varje dag.
Vi sitter i fräscha lokaler med tillgång till uteplats, eget kök och fikarum. Arbetsmiljön präglas av öppet landskap, teamkänsla och ett nära samarbete - vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att skapa struktur och kvalitet i en dynamisk miljö.
Vill du utvecklas i din yrkesroll och vara en viktig del av vårdkedjan? Då är det dig vi söker! Välkommen till en arbetsplats där du får hjälpa värmlänningen mitt i livet - och göra skillnad varje dag. På riktigt.
På akutmottagningen har du som vårdadministratör en betydande nyckelroll i patientens vårdkedja. Du är en viktig del i arbetsgruppen och samarbetar med flera olika roller inom sjukvården.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
- dokumentation i journalsystemet Cosmic
- diagnosklassificering
- remisshantering
- i övrigt förekommande vårdadministrativa uppgifter
Vi bemannar verksamheten alla dagar i veckan 07:00-22:00
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har godkänd examen vårdadministratör/medicinsk sekreterare eller är under pågående utbildning till vårdadministratör. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, samt medicinsk terminologi.
Du är noggrann, flexibel, ansvarstagande samt har ett gott bemötande och tycker om att ge service. För att trivas hos oss bör du ha förmåga att ta egna initiativ och organisera ditt arbete självständigt men också ha en god förmåga att samarbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
