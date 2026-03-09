Vårdadministratör Skanningscentralen, CSK, sommarvikariat 2026
Region Värmland / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-03-09
Vill du bidra till en effektiv och säker informationshantering i regionen? Vi söker en vårdadministratör som vill arbeta i ett engagerat team och stötta vår verksamhet under sommaren.
Din arbetsplats
Systemstödsenheten tillhör regionledningskontorets kansliavdelning. Vi arbetar med att utveckla och digitalisera processer kopplade till regionens systemstöd för ärende- och dokumenthantering, e-arkiv samt flera andra administrativa verksamhetssystem.
Hos oss får du arbeta tillsammans med kollegor som stöttar varandra, värdesätter engagemang, är ansvarstagande och där samarbete och din kompetens uppskattas.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Du får en viktig roll i ett arbete där kvalitet, struktur och noggrannhet står i fokus och tillsammans med fem kollegor arbetar du med att
- skanna journalhandlingar från regionens vårdverksamheter och privata vårdgivare
- hantera och skanna personalhandlingar
- säkerställa att arbetsflödet i skanningsprocessen fungerar smidigt
- ha kontakt med vårdadministratörer i regionens olika verksamheter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har
- förmåga att samarbeta i team men också att arbeta självständigt
- intresse för att leverera arbete med hög kvalitet
- god servicekänsla och hög ansvarskänsla
- lätt för att skapa goda kontakter både internt och externt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Månadslön individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Regionledningskontor, Kansliavdelningen, Systemstödsenheten Kontakt
Annett Laurin, enhetschef 010-8314183 Jobbnummer
9783694