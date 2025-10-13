Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare
Region Stockholm / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-10-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att arbeta inom vårdadministration? Trivs du i en självständig roll med många kontakter med olika verksamheter? Då är det dig vi söker!
Du erbjuds
ett varierande och meningsfullt administrativt arbete i en viktig del av vården
möjlighet att bidra till en rättssäker hantering av patientuppgifter
ett engagerat och stöttande team med god sammanhållning
placering i moderna lokaler i Solna.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Som administratör/medicinsk sekreterare på enheten Registratur och Journalservice vid Stab Juridik får du arbeta med kvalificerade administrativa uppgifter som bidrar till en rättssäker och effektiv hantering av patientjournaler. Du bistår patienter, myndigheter, försäkringsbolag, vårdgivare och närstående med utlämnande av journalhandlingar, och säkerställer att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och sjukhusets styrdokument.
Arbetet innebär att ta emot beställningar via telefon, fax, post och Alltid Öppet, handlägga ärenden, genomföra sekretessprövningar samt lämna ut handlingar. Vi på Registratur och Journalservice strävar alltid efter att snabbt och korrekt möta behovet av journalutlämningar med hög kvalitet och gott bemötande.
Annonsen avser en visstidsanställning med placering i Solna. Arbetet utförs på plats på kontoret.
Vi söker dig som
är noggrann, självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar
arbetar bra tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
gör kloka prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. KvalifikationerKvalifikationer
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Godkänd gymnasieutbildning
Dokumenterad erfarenhet av vårdadministration
Meriterande:
Medicinsk sekreterare-/Vårdadministratörsutbildning eller eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare alternativt utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av journalutlämning eller journalhantering
Goda kunskaper och vana av att arbeta i Take Care eller liknande journalsystem
Arbetserfarenhet av digitala kommunikationsvägar som 1177 eller Alltid Öppet.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Stab Juridik Kontakt
Åsa Hällström asa.hallstrom@regionstockholm.se Jobbnummer
9552396