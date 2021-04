Vårdadministratör - Region Jönköpings län - Administratörsjobb i Värnamo

Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Värnamo2021-04-13Medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo SjukhusÄr du vårdadministratör och vill ha ett intressant arbete tillsammans med arbetskamrater som trivs och har roligt ihop? Då söker vi dig till vår arbetsgrupp på medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus.Vi sökerVi söker dig som trivs i ett utmanande och omväxlande arbete. Du har en vårdadministrativ utbildning eller motsvarande och vi ser gärna att du har kodningsutbildning. (Har du inte kodningsutbildning är detta något vi erbjuder våra medarbetare i samverkan med högskolan i Jönköping). Erfarenhet av Cosmic är meriterande men inget krav. Vidare söker vi dig som trivs i ett arbete där du får möjlighet att ta eget ansvar och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.Vi erbjuder digTjänsten som vi erbjuder är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt. Hos oss får du ett varierat och stimulerande arbete tillsammans med en sekreterargrupp på 16 medarbetare. Möjligheter till distansarbete finns.Som vårdadministratör hos oss är du en viktig del i vår verksamhet. Du får möjlighet till ett utvecklande, självständigt och stimulerande arbete och möjlighet till distansarbete finns. Under våren är kliniken pilot för Taligenkänning och vi tror att detta kommer att ge oss möjlighet att vidareutveckla klinikens vårdadministration.Region Jönköpings län erbjuder en rad förmåner för dig som är anställd. Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/ Det här får du arbeta medInom kliniken arbetar vi med många olika medicinska specialiteter så som neurologi, hematologi, mag- tarm, njurmedicin, lungmedicin, diabetes och geriatrik varför arbetet är omväxlande. Vi har patienter både inom öppen- och slutenvård och du kommer att få arbeta främst inom öppenvården. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är medicinsk dokumentation, diagnos- och åtgärdsklassificering, samt övriga vårdadministrativa arbetsuppgifter. Under våren är kliniken pilot för Taligenkänning och vi tror att detta kommer att ge oss möjlighet att vidareutveckla klinikens vårdadministration.För att du ska trivas hos ossSom person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du är noggrann och flexibel och kan hantera flera olika frågor samtidigt. Du ska tycka om att arbeta i team men också kunna fungera självständigt och ta eget ansvar och egna initiativ. Du har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Detta värderar vi högtVi strävar efter att utföra vårt arbete med hög kvalitet där patienten alltid är i centrum. För oss är det viktigt att samarbeta och ställa upp för varandra i det dagliga arbetet. Vi värderar också nytänkande och engagerade medarbetare så att verksamheten drivs framåt.Så här gör du om du är intresseradOm du vill veta mer om vad det innebär att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta administrativ enhetschef Anki Lindhe, 010-244 75 29 eller biträdande administrativ enhetschef Anna Bügel, 010-244 75 01 01. Facklig företrädare för Vision är Maria Nassirpour, 010-244 75 31. Urval och intervjuer sker löpande kan komma att ske löpande så skicka in din ansöka så fort du kan!Sista ansökningsdag är den 9 maj 2021. Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Värnamo sjukhus är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. I upptagningsområdet bor cirka 90 000 personer i de fyra kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. På sjukhuset bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, alla årets dagar. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.Region Jönköpings län arbetar för ett bra liv i en attraktiv region. Våra huvuduppdrag är folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. Vi är länets största arbetsgivare med cirka 10 000 anställda inom ett hundratal yrken.Värnamo är en stad i Småland belägen vid Lagan som mynnar ut i sjön Vidöstern. Staden är en järnvägsknutpunkt och både E4:an och riksväg 27 går strax bredvid. Mest känt är Värnamo för Apladalen, en naturpark med lummiga stigar och orörd natur. Andra kända besöksmål är nationalparken Store mosse och konst- och designmuseumet Vandalorum.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde Enligt överenskommelse -2021-04-13Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-05-09REGION JÖNKÖPINGS LÄN5688578