Vårdadministratör
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-07-01
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Klinisk fysiologi
Vi söker ny kollega!
En av våra medarbetare går vidare mot nya äventyr! Vi söker en medarbetare till vår administration med placering på Länssjukhuset Ryhov. Vi är ett varmt och härligt gäng som stöttar och tar hand om varandra. Är öppna och välkomnande vilket gör det lätt att vara ny och bli en i gänget.
Vill du bli en del av detta engagerade och härlig gäng? Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. På klinisk fysiologi, arbetar vi omväxlande, stimulerande och varierande, det vi gör har betydelse för patienten. För oss är det viktigt med delaktighet och att ha roligt på arbetet! Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som vårdaministratör
På klinisk fysiologi har du ett mycket omväxlande arbete. Vi arbetar efter ett roterande schema med bland annat remisshantering, tidbokning, telefonrådgivning och receptionsarbete. Vi arbetar i flera olika administrativa system som till exempel PAF, Cosmic och Muse.
Du blir en viktig funktion på kliniken och är spindeln i nätet. Du sköter allt ifrån telefonkontakter till att vara ett stöd för våra läkare och biomedicinska analytiker. Du kommer också bli en viktig funktion för den dagliga styrningen av undersökningstider och dagens schema för biomedicinska analytiker. I denna roll har du möjlighet att utvecklas och arbeta med varierande och utmanande arbetsuppgifter.
Din blivande arbetsplats
Klinisk fysiologi är en länsgemensam klinik och finns på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus. Vi servar patienter och remittenter i hela länet med högkvalitativ diagnostik inom flera områden, såsom ultraljudsundersökning av hjärta och kärl, neurofysiologisk diagnostik, lungfysiologiska undersökningar samt arytmidiagnostik.
Att vara medarbetare inom Region Jönköping Län gör du skillnad för många – på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag – att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker nu dig som är utbildad vårdadministratör. Gärna med några års arbetslivserfarenhet.
Vi ser med fördel att:
• Du är ansvarstagande.
• Du har goda språkkunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
• Du är strukturerad och samarbetar väl.
• Du brinner för kommunikation och samordning med fokus: "rätt patient i rätt tid".
• Du ska kunna organisera och hantera flera frågor samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
På klinisk fysiologi, arbetar vi omväxlande, stimulerande och varierande. Det vi gör har betydelse för patienten. För oss är det viktigt med delaktighet och att ha roligt på arbetet!
Hos oss får du:
• Ett varmt och härligt gäng som stöttar och tar hand om varandra.
• Engagerade kollegor.
• Arbetstid förlagd dagtid, måndag-fredag.
• Utmanande och varierade arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling.
Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Din placering blir på Länssjukhuset Ryhov Jönköping.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta administrativ enhetschef Jenny Valfridsson, jenny.valfridsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 juli 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P600/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9986304