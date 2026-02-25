Vårdadministratör
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Jönköping
2026-02-25
Onkologen, Ryhov
Vill du arbeta inom cancervården och bidra till att patienter får en trygg och sammanhållen väg genom vården? På onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping blir du en viktig del av teamet kring patienter med cancer i huvud- och halsområdet samt i det centrala nervsystemet (CNS). Vi söker nu två nya kollegor, en tillsvidaretjänst och ett vikariat. Välkommen till en klinik med öppet arbetsklimat och stort fokus på utveckling!
Rollen som vårdadministratör
Som vårdadministratör hos oss arbetar du med patientdokumentation och övrig administration inom kliniken. Yrket är i förändring och vi använder taligenkänning som en del av journaldokumentationen. Vi ser positivt på att överta administrativa arbetsuppgifter från vårdpersonalen för att använda klinikens samlade kompetens på bästa sätt.
Vi arbetar i diagnosbaserade team och i denna tjänst kommer du främst tillhöra team head & neck samt team CNS. Det innebär att du är högst delaktig i administrationen kring patienter med cancer i huvud- och halsområdet samt patienter med cancer i det centrala nervsystemet. Arbetet sker teambaserat i första hand men vi hjälper självklart varandra över teamgränserna med patientens bästa i fokus.
Som vårdadministratör hos oss förekommer även sedvanligt receptionsarbete i liten utsträckning. I rollen ingår också att bemöta patienter, närstående, studenter och kollegor på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Arbetstiderna är kontorstider vardagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Utöver den fasta heltidstjänsten finns även möjlighet till ett vikariat på heltid då en av våra kollegor går på föräldraledighet. Vikariatet sträcker sig från början av juni och cirka ett år framåt.
Din blivande arbetsplats
Hur kan en arbetsdag se ut på onkologkliniken? Spana in vårt instagramkonto @onkologklinikenrjl (https://www.instagram.com/onkologklinikenrjl/)
och följ oss på våra olika enheter i kampen mot cancer. Onkologkliniken har ett länsövergripande uppdrag och ansvarar för icke-kirurgisk behandling av cancer med tillhörande vård, uppföljning och stöd till patienter och närstående. Vi erbjuder avancerade behandlingar, arbetar i moderna lokaler och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt. Vår ambition är att möta patienterna med hög kompetens, empati och kvalitet. Medarbetarundersökningar och patientenkäter visar mycket goda resultat, något vi är stolta över.Publiceringsdatum2026-02-25Profil
För att vara aktuell för tjänsten är du utbildad, eller snart färdigutbildad, vårdadministratör. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är en bonus om du har tidigare erfarenhet av arbete i journalsystemet Cosmic.
För att trivas i rollen som vårdadministratör ser vi att du är initiativtagande och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa ordning även när tempot varierar. Du är serviceinriktad i ditt bemötande och har en helhetssyn där du ser din del i patientens totala vårdprocess. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta i en verksamhet som ligger i framkant inom cancervård. Onkologkliniken har ett gott samarbete mellan yrkesgrupper och en kultur där vi stöttar varandra i vardagen. Här finns verkliga möjligheter till kompetensutveckling och vi investerar i våra medarbetare. Du blir en del av ett område där det händer mycket och där utveckling är en naturlig del av arbetet.
Citat från medarbetare hos oss:
"På onkologkliniken lyfter man fram vårdadministration som ett framtidsyrke och visar genuint intresse för vår kompetens. Forskning, utveckling och förbättrade arbetssätt genomsyrar hela kliniken, och vi får goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi arbetar med rätt använd kompetens och ständiga förbättringar för att patienten alltid ska få den bästa möjliga vården."
"Att arbeta som vårdadministratör på onkologkliniken är både utvecklande och stärkande. Vi har en stark gemenskap, hjälper varandra att slutföra uppgifter på bästa sätt och jobbar teambaserat för att stärka känslan av tillhörighet. Vi är ett gott gäng som finns för varandra, har roligt tillsammans och som gärna går på AW mellan varven."
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Thunberg, administrativ enhetschef, 010-242 29 10, elin.thunberg@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är den 15 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen bifoga ditt CV med din ansökan eller registrera motsvarande uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K182/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9762617