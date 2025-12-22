Vårdadministratör
2025-12-22
Kvinnokliniken Värnamo
"Vi är en lagom stor klinik med varierande uppgifter och öppet arbetsklimat, nära till chefer med mera" - vårdadministratör, kvinnokliniken
Vi vill utvecklas tillsammans med dig! Är du redo för ett spännande arbete där du får pröva dina vingar som vårdadministratör? Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som vårdadministratör
Som vårdadministratör hos oss arbetar du mycket varierande med bland annat patientdokumentation, diagnoskodning, samt arbete med kvalitetsregister. Du deltar i process- och förbättringsarbete tillsammans med kollegor från alla yrkeskategorier.
Du har även möjlighet till utökade ansvarsområden och utvecklingsmöjligheter utifrån dina och verksamhetens behov.
Din blivande arbetsplats
Kvinnokliniken på Värnamo sjukhus bedriver gynekologisk och obstetrisk verksamhet dygnet runt. Varje år hälsar vi omkring 1 000 barn välkomna till världen.
Vi erbjuder god, säker och tillgänglig vård med hög medicinsk kompetens, både i den förebyggande kvinnohälsovården och vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom och ungdomars reproduktiva hälsa. Vi vill göra det bästa för dem vi är till för! Här har vi det mindre sjukhusets fördelar med en stor bredd och med möjlighet att utvecklas! Det mindre sjukhuset ger också möjlighet till ett nära samarbete och bra arbetsklimat mellan oss och våra samarbetspartner.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör, läkarsekreterare eller medicinsk sekreterare, alternativt studerar till något av ovanstående i dagsläget. Har du kodningsutbildning och kunskaper i Cosmic ser vi det som positivt. Vidare ser vi med fördel att du har intresse för IT, goda kunskaper i Officepaketet samt goda kunskaper i det svenska språket.
Vi söker dig som är driven och vill utvecklas tillsammans med oss på Kvinnokliniken. För att du skall trivas hos oss samarbetar du väl med andra, är serviceinriktad och flexibel. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du har intresse för förbättringsarbete och har god IT-vana.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i ett glatt arbetsteam. Vi har en god arbetsmiljö och fokuserar ständigt på att våra medarbetare använder sin kompetens på rätt sätt, tillsammans ansvarar vi för utveckling.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Du arbetar kontorstider, vardagar med möjlighet till flextid och möjlighet finns till viss del distansarbete efter avslutad introduktionsperiod.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ enhetschef Olga Bjarnehäll, 010-244 73 01, olga.bjarnehall@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1393/25".
