Bra Liv Vaggeryd vårdcentral
Dags för en ny utvecklingsmöjlighet och nästa chans i karriären? Gillar du att ge god service i möten med andra människor? Är du en strukturerad person som gillar att arbeta självständigt? Sök då tjänsten som vårdadministratör hos oss på Vaggeryds vårdcentral!
Rollen som vårdadministratör/administrativ samordnare
Hos oss kommer du att vara en viktig del i vårdcentralens övergripande uppdrag, att ge god och säker vård samt service till vårdcentralens patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara medicinsk dokumentation, diagnosklassificering samt övriga vårdadministrativa uppgifter samt arbete i reception. Vidare ingår i rollen att vara IT kontakt samt visst administrativt stöd till verksamhetschef.
Din blivande arbetsplats
Vaggeryds vårdcentral har cirka 7 200 listade patienter och drygt 30 medarbetare inom olika professioner. Här arbetar vi tillsammans över gränserna och drar nytt av varandras kompetenser. Vårdcentralen i Vaggeryd ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Vi värderar ditt engagemang, målfokus och din drivkraft att jobba med utveckling och ständiga förbättringar och vi uppmuntrar våra medarbetare att tänka kreativt och komma med nya lösningar och idéer. I utmaningarna ser vi möjligheter! Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av positivitet, öppen dialog och arbetsglädje där vi är måna om balansen mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann, serviceinriktad och flexibel. Du ska vara färdigutbildad vårdadministratör alternativt läkarsekreterare. Du har goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av vårt journalsystem Cosmic, men det är inget krav. Vi vill att du ska vara intresserad av It och tycker du om att arbeta med schemaläggning i Cosmic så är det ett plus.
Vi tror att du som söker känner ett genuint engagemang för ditt yrke där du drivs av att få vara med och utveckla arbetsgruppen och där du kommer med egna initiativ och ger förslag på nya arbetssätt och utvecklingsmöjligheter. Struktur och planering faller sig naturligt för dig och vi tror att du har lätt för att lägga upp din arbetsdag tillsammans med gruppen. Vi ser även att samarbete och gott bemötande är lika självklart för dig som för oss eftersom teamsamverkan är en viktig del av vårt arbetssätt. Vi värdesätter egenskaper som driv, engagemang och positiv attityd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete där samarbetet kring patienten är vår ledstjärna och ett gott resultat är målet. Tjänsten är tillsvidare och tjänstgöringsgraden kan diskuteras. Efter avslutad introduktion erbjuder vi möjlighet att arbeta hemifrån i viss utsträckning. Du erbjuds ett omväxlande arbete med många kontaktytor där du blir vårdcentralens administrativa expert. I din roll får du också chans att delta i utvecklings- och förbättringsarbeten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Karin Svensson på tfn 010-244 05 21 alternativt karin.svensson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2025-09-22, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
