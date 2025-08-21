Vårdadministratör
Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-08-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med i arbetet för barn och ungdomar? Vi erbjuder en spännande, varierande och utvecklande arbetsplats med kollegor som har stor professionalitet och kompetens.
Välkommen att bli en av oss!
Som vårdadministratör hos oss får du en viktig roll i att bidra till ordning, kvalitet, och service. Du blir en del av en arbetsgrupp där samarbete, lösningsfokus och en positiv arbetsmiljö är central.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken eftersträvar vi ett varmt och öppet arbetsklimat. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbete som teamadministratör i ett tvärprofessionellt team på mottagningen. Det är av vikt att du har erfarenhet av arbete i journalsystemet Cosmic där huvudarbetsgifterna kommer att vara hantering av väntelistor, kodning, bokning av besök samt diktatskrivning. Som vårdadministratör är du en viktig del av vårdenhetens administrativa flöden och kommer att bidra till effektiva rutiner och rättssäker dokumentation. I samband med pågående organisations-förändring kommer du att ha en nyckelroll i att skapa struktur och kontinuitet i verksamhetens administration.
Arbetsgrupp
Vi är ett positivt och ambitiöst gäng bestående vårdadministratörer, skötare och en administratör. Här arbetar administrativa enheten tillsammans för att skapa struktur, ge stöd och utveckla verksamhetens administration.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller har motsvarande kompetens.
God kunskaper i Cosmic är meriterade. Det är av vikt att du kan planera och strukturera ditt arbete, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att arbetat i en föränderlig miljö. Du är positiv och arbetar för att hitta effektiva lösningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US Kontakt
Enhetschef Ida Jörnevik 010-1036433. Jobbnummer
9468372