Vårdadministratör - en nyckelperson i vårt team!
2026-03-09
Vill du vara med och forma framtidens ögonsjukvård i helt nybyggda och moderna lokaler?
På ögonkliniken får du arbeta i en verksamhet med hög kompetens, stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter.
Här passar du som trivs i en roll med stort ansvar, varierade arbetsuppgifter och nära samarbete med olika professioner.
"Hos oss får du vara en del av ett fantastiskt team där vi lär av varandra och alltid strävar mot att bli bättre tillsammans."
Vårt erbjudande
Specifika fördelar med just denna tjänst:
Specifika fördelar med just denna tjänst:
Du arbetar i helt nybyggda lokaler på Garnisonen i Linköping.
Du får vara en del av ett sekretariat med god sammanhållning och hög kompetens.
Du får möjlighet att påverka och utveckla vårt gemensamma arbetssätt.
Du ges utrymme att arbeta med områden du är intresserad av, till exempel studenthandledning och förbättringsarbete.
Som vårdadministratör hos oss arbetar du nära ögonsjukvårdens verksamhet och bidrar till att skapa en trygg och säker vårdprocess för våra patienter. Arbetsuppgifterna varierar och kan anpassas efter din kompetens och dina intresseområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvarar för den patientnära dokumentationen i Cosmic.
Bokning och ombokning av patienter samt hantering av våra väntelistor.
Remisshantering och administrativ mottagningssupport.
Hantering av ärenden från 1177.
Sjukdomsklassifikation och DRG-kodning.
Deltagande i verksamhetsuppföljning.
Arbeta i team och bidra till gott samarbete och öppen dialog med kollegor.
Handledning av studenter.
Registervård.
Arbetsgrupp
Du kommer att tillhöra vårt sekretariat som idag består av 16 medarbetare, varav 13 vårdadministratörer och tre administratörer. Vi arbetar på Garnisonen i Linköping och har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på kliniken, läkare, sjuksköterskor, optiker och undersköterskor.
Så arbetar vi:
Vi har en stark teamkänsla och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi respekterar varandras olika erfarenheter och kompetenser.
Vi arbetar aktivt med kompetensöverföring, bland annat genom introduktion, handledning och kollegialt lärande.
Vi har ett gemensamt mål: att skapa trygg, säker och effektiv vård för våra patienter.
Vi värnar om trivseln och har en arbetsmiljö präglad av humor, omtanke och samarbete.
Om dig
Du som söker har en YH-utbildning till vårdadministratör/medicinsk sekreterare eller motsvarande. Det är även meriterande med handledarutbildning och erfarenhet som LBA- och ITR-resurs.
Vi ser att du jobbat med bokning och ombokning av patienter, hantering av väntelistor, arbete i Cosmic och patientnära dokumentation. Dessa erfarenheter är viktiga då rollen kräver självständighet, god struktur och en säker hantering av administrativa vårdprocesser.
Det är meriterande med erfarenhet av DRG-kodning och sjukdomsklassifikation samt remisshantering.
Nödvändiga kunskaper för att lyckas i denna tjänst är goda kunskaper i svenska i tal och skrift - detta är viktigt för dokumentation och patientsäkerhet. Viktigt är även god systemvana, framför allt i Cosmic.
Som person är du flexibel och kan anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du behöver ha god kommunikativ förmåga och tycka om att samarbeta nära andra.
Ansökan och anställning
Varmt välkommen in med din ansökan!
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
