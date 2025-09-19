Vård- och omsorgspersonal till hemtjänsten i Hede
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Kom till oss där du gör skillnad varje dag! Vi söker dig som vill utvecklas och jobba tillsammans med fantastiska kollegor.
Nu söker vi vård- och omsorgspersonal till hemtjänsten i Hede. Du tar tillsammans med dina arbetskamrater ansvar för de insatser som ska göras under ett arbetspass. Vi arbetar utifrån fast omsorgskontakt där du som arbetar med våra brukare är en viktig länk mellan de olika vårdaktörerna och anhöriga.
Tillträde enligt överenskommelse.
Uppgifterna består av arbetsinsatser i brukarens hem enligt biståndsbeslut (SOL) och vårdplaner (HSL). Som vård- och omsorgspersonal utför du planerade insatser utifrån brukarens behov och individuella genomförandeplaner.
• Du arbetar med förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
• Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Du medverkar vid vårdplanering och för social dokumentation.
• Du deltar i utveckling av verksamheten och arbetet med vår värdegrund som är en viktig del inom äldreomsorgen.
Arbetet innebär dag- och kvällstjänst samt varannan helg.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet inom hemtjänst.
• Läkemedelsdelegering.Dina personliga egenskaper
• Du är lösningsfokuserad, har en hög grad av flexibilitet och är ansvarstagande.
• Du har ett genuint intresse för äldres hälsa och livskvalitet.
• Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, som för dig är en självklarhet.
Då din arbetsplats är hemma hos våra brukare är det viktigt att du respekterar att du är i någon annans hem.
Vi erbjuder
• Ett nära och tydligt ledarskap samt en positiv arbetsgemenskap.
• Ett intressant och omväxlande arbete med många möjligheter.
• Friskvård på arbetstid.
• Delaktighet i utvecklingen av verksamheten.
• Kontinuerlig kompetensutveckling.
Kontaktinformation
Michaela Johansson, Enhetschef, 0684 - 168 82, michaela.johansson@herjedalen.se
Elisabeth Kallin, Skyddsombud Kommunal, elisabeth.kallin@herjedalen.se
Arbetsplats
846 31 Hede Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
