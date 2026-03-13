Vård- och omsorgslärare till Campus Oxelösund
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
I Campus Oxelösunds lokaler bedrivs kommunal vuxenutbildning. Här finns Sfi, anpassad utbildning för vuxna, teoretiska gymnasiekurser, yrkesvuxutbildningar inom svets och underhåll samt vård och omsorg.
Vår strävan är att, med samordnade resurser och gemensamma lokaler, bli en viktig och kraftfull aktör inom utbildning för hela Oxelösund med omnejd. Vi vet att utbildning är viktigt och vi vill ligga långt fram i utvecklingen när det gäller utbud, innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Ytterst drivs vi av en vilja att vara en del av sammanhang som utvecklar den svenska skolan. En av våra främsta uppgifter är att erbjuda en verksamhet som möter omvärldens krav.
Vård- och omsorgsutbildningen i Oxelösund bygger på ett flexibelt arbetssätt där eleven står i fokus. Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt och kollegialt lärande, och lägger stor vikt vid ett gott samarbete. Vid behov gör vi extra anpassningar för eleverna.
Som vård- och omsorgslärare på Campus Oxelösund kommer du att undervisa elever i flera olika kurser inom vård- och omsorgsprogrammet. Du kommer att hålla antagningssamtal, genomföra fördjupade kartläggningar med varje elev och utifrån detta upprätta individuella studieplaner. Du kommer även att vara mentor för elever och fungera som ett stöd för dem under hela deras studietid.
Vi använder lärplattformen ItsLearning i alla våra kurser, både de som läses på plats och på distans.
Arbetet är relativt fritt, vilket innebär ett stort ansvar. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra vård- och omsorgslärare, lärare i svenska som andraspråk samt studie- och yrkesvägledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Behörig vård- och omsorgslärare, alternativt påbörjat en lärarutbildning eller vill påbörja en lärarutbildning.
• Legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom, gärna med erfarenhet från psykiatri och/eller LSS-verksamhet.
• Har mycket god datavana
• Har B-körkort
Meriterande:
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning för vuxna och undervisning för elever med svenska som andraspråk.
• Praktisk erfarenhet från det aktuella yrkesområdet.
• Erfarenhet av distanspedagogik och undervisning via ItsLearning.
• Erfarenhet av validering
Som person är du strukturerad, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för att driva verksamheten utifrån styrdokument och mål, samtidigt som du har lätt för att engagera och motivera andra människor. Du har ett flexibelt arbetssätt.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Ersättning
