Vård- och omsorgsanalys söker erfarna utredare
Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Vård- Och Omsorgsanalys i Stockholm
Vill du arbeta på en oberoende analysmyndighet där engagerade medarbetare är den viktigaste resursen? Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I dag arbetar cirka 65 personer på myndigheten. Vi söker nu ytterligare erfarna utredare som vill vara med och stärka, bidra till och utveckla vår verksamhet.
Om rollen
Som utredare arbetar du med analyser som bidrar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Vi arbetar med både regeringsuppdrag och analyser som initieras av myndigheten själv. Projekten består ofta av både kvantitativa och kvalitativa metoder och ska leverera robusta och policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra centrala aktörer.
Vi arbetar i teambaserade projekt hela vägen från idé och studiedesign till kommunikation. I projektet deltar du aktivt och operativt i planering, datainsamling, analys och rapportförfattande. Du kommer både att leda projekt och ibland delta som medarbetare i ett projektteam.
Utöver ditt arbete i specifika projekt vill vi gärna att du bidrar till myndighetens metod- och verksamhetsutveckling. Detta kan exempelvis handla om att utveckla gemensamma arbetssätt, förbättra analysmetoder, stödja kollegor i metodval samt bidra till kvalitetssäkring av analyser och rapporter.
Hos oss får du möjligheten att:
• leda och arbeta i projekt som kräver analytiskt tänkande och problemlösning
• fördjupa dig i aktuella och samhällsviktiga frågor inom våra sektorer
• analysera olika datakällor, identifiera samband och sätta resultat i ett större sammanhang
• delta i team där din expertis och förmåga att arbeta strukturerat efterfrågas och tas till vara
• tillämpa både kvantitativ och kvalitativ metod och arbeta med såväl registerbaserade uppgifter som enkät- och intervjudata.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, statistik, sociologi eller annat relevant område
• minst fem års erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller analysarbete (inklusive eventuell forskarutbildning) på välfärdsområdet inom eller på uppdrag av offentlig sektor eller inom forskning
• en god analytisk förmåga, det vill säga att formulera frågeställningar, hantera olika relevanta analysmetoder och datamaterial, se samband och omsätta datainsamling till analys och policyrelevanta slutsatser
• en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, som är vårt arbetsspråk.
Meriterande är:
• erfarenhet av utrednings- och analysarbete i en kunskapsintensiv organisation inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård eller socialtjänst
• erfarenhet av att leda teambaserade utrednings- och analysprojekt.Publiceringsdatum2025-12-19Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi tror att de är avgörande för att trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som:
• tar initiativ, driver ditt arbete framåt och tar ansvar för dina uppgifter från start till mål
• gärna arbetar tillsammans med andra och bidrar till ett inkluderande och hjälpsamt arbetsklimat
• ser möjligheter och hittar praktiska lösningar även i utmanande sammanhang
• har öga för detaljer och levererar arbete av hög kvalitet.
Att arbeta hos oss
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt mångfald vad gäller etnisk, social och kulturell bakgrund.
Din arbetsplats är vid myndighetens kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till regelbundet distansarbete upp till två dagar per vecka.
Vi erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid och ett generöst friskvårdsbidrag.
Organisatoriskt rapporterar du till en av enhetscheferna vid myndighetens analysavdelning.
Tjänsten är på heltid och gäller en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Vi ser fram emot att få din ansökan med cv och ett personligt brev senast den 16 januari 2026. Din ansökan ska vara märkt med diarienummer dnr 0238/2025. Urval och intervjuer sker med start i januari.
Inför rekryteringsarbetet har Vård- och omsorgsanalys tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har frågor
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss från och med den 8 januari 2026. Innan dess har vi inte möjlighet att svara på frågor.
För frågor om anställningen, kontakta Johan Strömblad, enhetschef, tfn 08-690 41 38, johan.stromblad@vardanalys.se
.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Josefine Blanck, hr-generalist, 08-690 41 18. Facklig kontaktperson för Saco är Eva Cooper Hagbjer, utredare, 08-690 41 37.
Samtliga kan nås via växeln på 08-690 41 00. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Vård- och Omsorgsanalys
(org.nr 202100-6412) Arbetsplats
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Jobbnummer
9656460