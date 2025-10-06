Värd till Sjöfartsmuseet Akvariet
2025-10-06
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Vill du vara med och öppna dörrarna till Sjöfartsmuseet Akvariet?
På Stigbergstorget i Majorna, mitt i Göteborgs historiska hamnområde, ligger Sjöfartsmuseet Akvariet. Museet skildrar det som sker under, ovan och vid havsytan, från sjöfartens framväxt och hamnstadens utveckling till varvens betydelse för industrin. Här får besökaren en unik inblick i det gränslösa havets rika, dess ekosystem och de allvarliga hoten mot den ekologiska balansen. Årligen välkomnar museet cirka 200 000 besökare, alla nyfikna på att utforska människans relation till havet och havets betydelse för människan - igår, idag och imorgon.
Som värd på Sjöfartsmuseet Akvariet arbetar du för ett välkomnande värt att minnas. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ta emot och lotsa besökare genom deras vistelse hos oss och genom ett gott bemötande i värdskapet tillgängliggöra museets verksamhet.
I arbetet ingår:
• Bemanning av reception och butik inklusive biljettförsäljning, bokningsadministration och butiksarbete.
• Service och information till besökare.
• Bemanning och rondering i utställningar och publika lokaler för att skapa en trygg och välkomnande miljö.
• Ingå i säkerhetsorganisation: utrymnings- och larmansvar.
• Hålla introduktioner till museet och utställningar samt bemanning av enklare programaktiviteter.
• Representera värdskapet i arbetsgrupper inom museet.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du löpande till att utveckla det publika mötet både vad gäller arbets- och förhållningssätt.
Detta är en deltidstjänst på 60% där arbetet sker enligt schema, kvälls- samt helgtjänstgöring ingår.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, eller motsvarande. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom områden som service, marinbiologi, historia, turism, kultur eller liknande.
Du har erfarenhet av värdskap eller publikt bemötande i museum eller liknande miljö som arbetsgivaren bedömer relevant.
Vi söker dig som har ett naturligt besökarfokus och drivs av att skapa en positiv upplevelse för andra. Du får energi av att möta människor och kan lätt anpassa dig till olika personers behov och förutsättningar. Du är en trygg kommunikatör som kan entusiasmera och engagera, både i spontana möten och när du talar inför grupper.
Som person är du positiv, prestigelös och lösningsorienterad. Du värdesätter samarbete och ser det som en självklarhet att bidra till en god arbetsmiljö, där kollegor tillsammans skapar en positiv helhetsupplevelse för besökare. Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du har också förmågan att vara flexibel och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Du har lätt för att använda digitala och tekniska verktyg, som kassasystem, Office-program och digitala kommunikationskanaler. Du växlar obehindrat mellan svenska och engelska. Om du dessutom talar något annat språk är det meriterande.
För oss är det självklart att du är nyfiken på livet under, vid och ovan vattenytan samt delar museets värdegrund som bygger på alla människors lika värde och ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt.
ÖVRIGT
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar vår verksamhet. Vi rekryterar normkritiskt och beaktar mångfaldsperspektivet för att bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg och komplettera vår arbetsgrupp.
Intervjuerna är planerade att ske 21 och 22 oktober, vi kan komma att börja kalla till intervjuer innan sista ansökningsdagen har passerat. Dock kommer alla ansökningar inom ansökningstiden att beaktas. Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt att du har rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor som är kopplade till tjänstens krav och innehåll. Det ger en mer rättvis och träffsäker bedömning.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280996". Omfattning
