Värd på Meterologen sommarsäsongen 2026
2026-04-14
Är du den vi söker?
Är du en serviceinriktad person som brinner för att skapa gästupplevelser med det där lilla extra? Har du erfarenhet inom restaurangbranschen? Vill du arbeta i en inspirerande och dynamisk miljö på en av Sveriges nordligaste skidorter, där kvalitet och gästnöjdhet står i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi dig som vill arbeta som värd på Meteorologen Mountain Lodge och tillsammans med oss anstränga dig lite extra för att skapa en härlig upplevelse för våra gäster i det vackra och storslagna området runt Riksgränsen.Arbetsuppgifter
Som värd på Meteorologen Mountain Lodge kommer du att få arbeta med olika arbetsuppgifter då du sköter hela upplevelsen från matservering till reception. Du serverar frukost och middagar, hanterar bokningssystem och kassa.Profil
Du har ett genuint intresse för mat, natur, människor och service. Du är glad, positiv, flexibel och en problemlösande person som sätter gästen i fokus. Även om det emellanåt kan bli lite hektiskt håller du humöret uppe och för dig är det viktigt att resultatet av ditt arbete håller hög kvalitet. Du måste känna dig trygg med att arbeta ensam och ta egna initiativ.Kvalifikationer
Erfarenhet inom restaurangbranschen.
B-körkort.
God förmåga i att kommunicera på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av receptionsarbete.
Erfarenhet av arbete på skidanläggningar.
Välkommen att välkomna!Om företaget
Lapland Resorts AB - navet inom turism- och skidanläggningsverksamheten i Norra Sverige. Vi är en hotellkedja med fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vårt mål är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event. Våra anläggningar är de naturliga samlingspunkterna för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Våra gäster kan utöver hotellen välja att bo i stugor eller på vår camping.
Meteorologen är Riksgränsens Mountain Lodge med 14 rum som erbjuder en unik upplevelse, vardagslyx och personlig service. Gästerna är ofta Heliski- gäster från våra samarbetspartners.
Anställningsform:Säsongsanställning, med chans till förlängning.
Omfattning: 80-100 %
Placeringsort: Riksgränsen
Tillträde:Enligt överenskommelse
Boende:Personalboende finns att tillgå
Sista ansökningsdag:Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vi tar kontakt via epost vidare i processen, så håll utkik i din epost och även skräppost, så du inte missar viktig information. Så ansöker du
