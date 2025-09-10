Vård och omsorgslärare
Västerviks gymnaisum
Västerviks gymnasium söker nu en duktig lärare inom vård och omsorg. Vi söker dig som sätter eleven i fokus och vill vara med och utveckla vård- och omsorgsprogrammet.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter vid Västerviks gymnasium innebär att du enskilt och tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför och utvärderar ditt arbete enligt skolans styrdokument. Du ingår i ett team som arbetar nära varandra och med eleven i fokus.
I din roll har du också ett utvecklat samarbete med skolans elevhälsoteam. Vi erbjuder en arbetsplats som kännetecknas av förtroende, öppenhet, gemenskap och samarbete. Andra viktiga aspekter som vi värdesätter är engagemang och meningsfullhet. På vår arbetsplats är medarbetarskap ett centralt begrepp.
I din lärarroll ingår sedvanliga läraruppgifter som undervisning, handledning, betygsättning samt kompetensutveckling. Arbetet innebär mycket elevkontakt, nära samverkan med övrig personal och andra aktörer.
Din kompetens
Vi söker dig som är behörig vårdlärare och har flera års yrkeserfarenhet inom vården. Har du inte pedagogisk utbildning men är utbildad sjuksköterska är det också intressant. Denna tjänst omfattar undervisning i kurser inom vård- och omsorgsområdet. Det är därför ett krav att du har kunskaper och tidigare erfarenheter inom dessa områden från antingen Regionen eller kommunal verksamhet. Om du har erfarenhet från bägge verksamheterna så är detta mycket meriterande.
Det är mycket viktigt att du har god pedagogisk förmåga, god insikt i vård- och omsorgssektorn och naturlig fallenhet till att motivera och engagera. För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd samt lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv.
Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt. Vi tror att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och identifierar inte bara problem som uppstår, utan är själv en del av lösningen genom att bidra med idéer, alternativ och flexibilitet.Övrig information
