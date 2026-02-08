Varbergs Ölhall söker Servitris/Servitör
Cheffle AB / Servitörsjobb / Varberg
Varbergs Ölhall är en restaurang som ligger i centrala Varberg med stort utbud av öl från hela världen. Vi har öppet för lunch samt á la carte med högt tryck från öppning till stängning.
Vill du vara en del av ett härligt team på Varbergs Ölhall?
Vi letar efter vänliga och lekfulla personer som älskar att ge bra service och sprida glädje hos våra gäster. Hos oss är det viktigaste att ha kul och se till att våra gäster har det minst lika kul.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Hälsa gästerna välkomna med en intresserad och positiv attityd
Ta emot beställningar och se till att gästerna har allt de behöver
Servera mat och dryck med ett leende och personlig charm
Hålla ordning och reda i serveringsområdet
Hjälpa till med enklare städning och uppgifter när det behövsKvalifikationer
En positiv inställning och vilja att lära sig
Vänlighet och förmåga att kommunicera väl med både gäster och kollegor
Flexibilitet att arbeta kvällar och helger
Minst 1 års erfarenhet
Förmåner:
En rolig och avslappnad arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet att vara en del av ett fantastiskt team
Om du tror att du skulle passa bra in hos oss på Varbergs Ölhall, skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av varför du skulle vara perfekt för jobbet!
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
1-2 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Varbergs Ölhall Jobbnummer
9729670