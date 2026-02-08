Varbergs Ölhall söker Servitris/Servitör

Cheffle AB / Servitörsjobb / Varberg
2026-02-08


Varbergs Ölhall är en restaurang som ligger i centrala Varberg med stort utbud av öl från hela världen. Vi har öppet för lunch samt á la carte med högt tryck från öppning till stängning.

Vill du vara en del av ett härligt team på Varbergs Ölhall?

Vi letar efter vänliga och lekfulla personer som älskar att ge bra service och sprida glädje hos våra gäster. Hos oss är det viktigaste att ha kul och se till att våra gäster har det minst lika kul.

Publiceringsdatum
2026-02-08

Dina arbetsuppgifter
Hälsa gästerna välkomna med en intresserad och positiv attityd

Ta emot beställningar och se till att gästerna har allt de behöver

Servera mat och dryck med ett leende och personlig charm

Hålla ordning och reda i serveringsområdet

Hjälpa till med enklare städning och uppgifter när det behövs

Kvalifikationer
En positiv inställning och vilja att lära sig

Vänlighet och förmåga att kommunicera väl med både gäster och kollegor

Flexibilitet att arbeta kvällar och helger

Minst 1 års erfarenhet

Förmåner:

En rolig och avslappnad arbetsmiljö

Konkurrenskraftig lön

Möjlighet att vara en del av ett fantastiskt team

Om du tror att du skulle passa bra in hos oss på Varbergs Ölhall, skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av varför du skulle vara perfekt för jobbet!

Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!

1-2 års erfarenhet

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cheffle AB (org.nr 559139-5024)

Arbetsplats
Varbergs Ölhall

Jobbnummer
9729670

