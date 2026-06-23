Varbergs Ölhall söker diskare

Cheffle AB / Restaurangbiträdesjobb / Varberg
2026-06-23


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cheffle AB i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Göteborg eller i hela Sverige

Vi söker nu diskare till vårt team på Varbergs Ölhall.

Ordning och reda och en blick för detaljer är nyckelorden för dessa tjänster. Vi ser gärna att du gillar att arbete i högt tempo och är redo för en rolig utmaning. Du kommer bli en viktig pusselbit i företaget där du bjuds in i ett roligt och tajt team med en fin gemenskap.

Arbetsuppgifterna är huvudsakligen:

Diska under kvällar och nätter

Plocka disk och hålla ordning i lokalen och toaletter

Fylla på i baren med ex. glas.

Arbetsdagarna varierar men huvudsakligen helger, arbetspassen är huvudsakligen kväll/nattetid.

Tjänsten är tänkt att starta omgående.

Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Cheffle AB (org.nr 559139-5024)
Kungsgatan 13 (visa karta)
432 41  VARBERG

Arbetsplats
Varbergs Ölhall

Jobbnummer
9975958

Prenumerera på jobb från Cheffle AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cheffle AB: