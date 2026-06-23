Varbergs Ölhall söker diskare

Vi söker nu diskare till vårt team på Varbergs Ölhall.
Ordning och reda och en blick för detaljer är nyckelorden för dessa tjänster. Vi ser gärna att du gillar att arbete i högt tempo och är redo för en rolig utmaning. Du kommer bli en viktig pusselbit i företaget där du bjuds in i ett roligt och tajt team med en fin gemenskap.
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen:
Diska under kvällar och nätter
Plocka disk och hålla ordning i lokalen och toaletter
Fylla på i baren med ex. glas.
Arbetsdagarna varierar men huvudsakligen helger, arbetspassen är huvudsakligen kväll/nattetid.
Tjänsten är tänkt att starta omgående.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!