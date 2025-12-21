Vår-/Sommarvikarie inom vård och omsorg 2026
2025-12-21
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Gör skillnad i sommar och bli vård- och omsorgsvikarie i Marks kommun!
Ta chansen att prova på arbetslivet och lära känna nya människor samt låt en del av din sommar få betyda något på riktigt.
Ett sommarjobb hos oss kan göra verklig skillnad, inte minst för dig själv - Och nu behöver vi din hjälp att jobba för en bra dag varje dag även under sommaren!
Vi söker dig som vill arbeta med människor och är intresserad av ett viktigt, omväxlande och soligt sommarjobb.
Ett jobb som innebär att du kommer att möta människor som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang.
Du blir en viktig resurs för andra människor vilket kräver att du har ett genuint intresse för och tycker om att arbeta med människor. Som omvårdnadspersonal kommer du till exempel att ge stöd till både män och kvinnor med den personliga omvårdnaden, i måltidssituationer samt främja deras sociala kontakter.
Du kan även få erfarenheter från olika arbetsplatser och möjlighet att knyta fina kontakter.
Bemanningsenheten i Marks kommun rekryterar och samordnar tim-/sommarvikarier inom följande verksamheter:
* Äldreomsorgen - Vård- och omsorgsboende & Hemtjänst
* Funktionsstöd/LSS - Gruppboende, Serviceboende & Personlig assistans
* Socialpsykiatri
Våra verksamheter pågår dygnet runt, varje dag i veckan så du kommer att få arbeta dag, kväll och helg.
Vissa tjänster innefattar även nattarbete.
Kontinuiteten är viktig för våra omsorgstagare, därför kommer vi att prioritera dig som kan arbeta hela eller större delen av sommaren under juni, juli och augusti månad.
För att bli aktuell som sommarvikarie måste du finnas tillgänglig under våren för att kunna fullfölja din introduktion i verksamhet samt eventuellt fullfölja en delegeringsutbildning.
Rekrytering av tim.-/sommarvikarier sker löpande under våren 2026 med start i januari.
OBS!
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in en ansökan här.
Kontakta istället en av rekryterarna för att lämna in din ansökan på annat sätt.
Du hittar kontaktuppgifter i annonsen.
När du söker jobb i Marks kommun blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Det innebär att vem som helst kan begära ut inkomna ansökningar.Kvalifikationer
Du som söker skall ha:
* Fyllt 18 år senast i maj 2026 - Detta då vi följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3).
* Ett stort engagemang, är serviceinriktad, trygg som person, empatisk och lojal.
* En god förmåga att samarbeta och ett gott omdöme.
* Förmåga att ta eget ansvar och utföra arbete självständigt.
* God dator- och mobilvana.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om:
* Du har fullföljt eller har en pågående utbildning inom gymnasieskolans 3-åriga omvårdnadsprogram eller barn- och fritidsprogram.
* Du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
* Du har tidigare erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter så som läkemedelsdelegering.
* Du har B-körkort samt cykelvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intervjuer samt anställning kommer att ske löpande.
Det är viktigt att du lägger in rätt mejladress när du ansöker till oss.
Om du blir utvald till att komma på intervju får du besked om det via mejl.
Du kommer också att få förslag på intervjutider via mejl.
Om du blir kallad till intervju behöver du styrka din identitet på något av följande tre sätt: pass, nationellt ID-kort som visar medborgarskap eller ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår. Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
Innan vi kan erbjuda dig en eventuell anställning behöver vi även se ett utdrag från ditt belastningsregister.
Beställ gärna ditt belastningsregister i samband med att du skickar in din ansökan använd länk nedan för att beställa.
Det går även bra att beställa belastningsregistret till den digitala brevlådan som t.ex. Kivra.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se Jobbnummer
9658429