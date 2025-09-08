Vår tillväxtavdelning söker nu en planarkitekt!
2025-09-08
Borgholms kommun omfattar norra delen av Öland - solen och vindarnas ö. Centralorter är Borgholm, Köpingsvik och Löttorp. De största näringsgrenarna i kommunen är besöksnäringen och lantbruket. Borgholms kommun har drygt 10 900 åretruntboende invånare och över två miljoner besökare varje år.
Vi erbjuder en mångfald av yrkesområden och en mängd viktiga jobb. Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på fyra förvaltningar och två kommunala bolag. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
Tillväxtavdelningen hanterar detaljplanering, mark- och exploatering, strategisk och översiktlig planering, VA-planering, kultur och fritid och miljöprojekt. Enhetens uppdrag är att utveckla arbetssätt som sätter fokus på hållbar miljö och strategisk tillväxt samt bidrar till samhällsutvecklingen. Vi söker en ny medarbetare som vill vara med och bidra till Borgholms kommuns utveckling! Vill du bli en av oss? Vi intervjuar löpande så sök redan idag.
Publiceringsdatum2025-09-08
På planeringsenheten arbetar fem planarkitekter, en plansamordnare samt en VA-planerare under ledning av planeringschefen. Vi är en liten och trivsam kommun, där det är ett högt tryck på samhällsbyggnadssidan och där varje medarbetare är en viktig resurs. Vi söker dig med erfarenhet av detaljplaneprocessen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att upprätta, driva och samordna detaljplaner och planprogram. Du kommer självständigt arbeta med att upprätta planhandlingar såsom att skriva planbeskrivningar, ta fram digitala plankartor samt illustrationer.
Planarbetet sker ofta som en del inom vår projektorganisation där du som planarkitekt driver och koordinerar planarbetet i samverkan med projektledare och projektgrupp från andra enheter och med andra kompetenser. Detta görs även ofta i samverkan med exploatörer och fastighetsägare. Professionellt och lyhört balanserar du olika intressen med uppdragets helhet i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom arkitektur, fysisk planering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har yrkeserfarenhet av detaljplanering med ansvar för samhällsutvecklingsprojekt samt arbetat med detaljplaner och inser vikten av representation och samordning. Erfarenhet av plan- och bygglagen (PBL) och myndighetsprocessen är något vi värdesätter.
Som planarkitekt är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga. Du behöver kunna beskriva och förmedla idéer och planer både muntligt och skriftligt till politiker, kollegor, kommuninvånare och andra intressenter. Rollen som planarkitekt ställer höga krav på dina språkliga och kommunikativa färdigheter. Meriterande är erfarenhet av arbete i ArcGIS och Adobe Indesign.
För att lyckas i rollen trivs du i samarbetet med kollegor med olika kompetenser och du har vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att lyhört leverera lösningar och nå uppsatta mål. Du är strukturerad vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt, självständigt och uthålligt sätt. I rollen som planarkitekt är du strategisk och har förmågan att se helheten. Du har också lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och är inte rädd för att ta initiativ. Du behöver ha god förståelse för samhällsbyggnadsprocessen.
Vi värdesätter erfarenhet av att du verkat i en politiskt styrd organisation. Tjänsten förutsätter svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig bl.a. ett roligt och utvecklande arbete, trevliga och kompetenta kollegor, en mycket aktiv personalförening.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
