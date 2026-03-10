Vår nästa underhållstekniker!
Är du personen som aldrig ger upp förrän du hittat felet? Trivs du bäst med verktyg i handen, ritningar på bordet och ett tight gäng att lösa problem med? Då är du kanske vår nästa underhållstekniker.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi letar efter en vass tekniker med känsla för detaljer och passion för teknik. Som underhållstekniker jobbar du hands-on med felsökning, service, reparationer och modifieringar på fordon som rör sig genom hela vårt samhälle. Vardagen är varierad - ena dagen djupdyker du i ett komplext elsystem, nästa dag byter du hjulaxlar eller rattar mjukvaruuppladdningar. Du arbetar i skift på en modern depå tillsammans med kunniga kollegor och får chansen att växa i en global framtidsbransch - där säkerhet, utveckling och samarbete står i fokus.
Du erbjuds
Kollegor som stöttar, utmanar och utvecklar dig
Möjlighet att växa och forma din tekniska karriär
En arbetsplats där du faktiskt gör skillnad - varje dagDina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på avancerade fordon
Arbeta med elektriska, mekaniska och pneumatiska system
Tolka ritningar, följa instruktioner och arbeta strukturerat
Felsöka med hjälp av dokumentation - eller på fri hand när manualerna tar slut
Dokumentera utfört arbete i system
Vara en viktig del av ett team som tillsammans håller fordonen rullande och säkra
Vi söker dig som
Har teknisk bakgrund, gärna inom el, fordon, industri eller liknande
Är nyfiken, analytisk och har öga för detaljer
Trivs i ett lag, men kan ta eget ansvar
Har förståelse för hur teknik fungerar - i praktiken, inte bara i teorin
Gillar att lösa problem och tänka ett steg längre
Är okej med skiftarbete (dag/kväll/helg/storhelg)
Behärskar både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Har truckkort, traversutbildning eller erfarenhet från tåg-, flyg- eller fordonsbransch
Har jobbat med elektriska ritningar och styrsystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande Du behöver inte vara tågnörd för att trivas här. Men vi kan lova att du kommer känna stolthet nästa gång du kliver på ett av fordonen.
Övrigt:Detta är ett sommaruppdrag med uppstart i juni och arbete fram till slutet av september där vi söker flera tekniker!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
