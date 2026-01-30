Var med och utveckla vår ridskola
2026-01-30
Hässleholms Ridklubb är en föreningsdriven ridklubb med anställd personal och egenägda hästar. Vi har ca 300 st medlemmar och ca 200 uppsittningar per vecka. Vi finns belägna alldeles i utkanten av Hässleholm - Ignaberga med tillgång till eget ridhus 20x60 m samt utomhusbana ca 25x40 m. Här finns hagar och stall för 18 st hästar där alla går i föreningens verksamhet. På anläggningen finns också förening Hässleholms Voltige verksamma med sin ungdomsverksamhet.
Hässleholms Ridklubb satsar på att utveckla och förbättra verksamheten för att alla medlemmar, i alla åldrar, skall känna sig välkomna och för att hålla kvar unga inom föreningslivet längre. Vi vill vara en aktiv mötesplats där barn och unga får utvecklas tillsammans med hästar och klubbkompisar i en säker och trygg miljö. Vi ser oss som en viktig del i ortens och kommunens föreningsliv.
Vi söker nu dig som vill vara en del av oss, att utveckla och inspirera ridande i vår ridskoleverksamhet!
Du som söker denna tjänst är ansvarsfull och har ett stort säkerhetstänk i manegen. Vi ser att du har ett sunt synsätt på ridskoleverksamhet, där ridskolan är en mötesplats för alla och hästens välbefinnande sätts i centrum. Önskvärt att du har någon form av pedagogisk utbildning som grund och vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. Hästrelaterad utbildning via Svenska Ridsportförbundets samt goda ridkunskaper ser vi som meriterande. Tjänsten kan anpassas efter din profil och våra behov idag och framöver.
Dina arbetsuppgifter blir att leda och utveckla våra ridelever med varierande kunskapsnivåer och åldrar. Främst söker vi dig som har möjlighet att jobba helgarbete men kommer även finnas möjligheter att utveckla detta över tid så väl kvällstid som dagtid vid behov. Föreningen har även en fin ridverksamhet för barn och vuxna med funktionsvariationer som vi gärna utvecklar i takt med efterfrågan.
Vi följer kollektivavtal för Ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Ansökningsbrev med CV och referenser mailas till kontaktperson
E-post: ordforande@hassleholmsridklubb.se Omfattning
