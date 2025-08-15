Var med och automatisera Sverige genom Academic Work Academy
2025-08-15
Sverige genomgår just nu en av de viktigaste omställningarna i samhället - automatisering! Vill du vara med bidra till att göra Sverige till ett av världens ledande länder inom fastighetsautomation? SAIA Automation Program ger dig en stark start på en långsiktig karriär med många arbetsmöjligheter!
OM TJÄNSTEN
SAIA Automation Program är en 12 veckor lång intensivutbildning inom fastighetsautomation med fokus på SAIA:s styrsystem som är känd för sin öppenhet, tillförlitlighet och flexibilitet. SAIA används i allt från smarta fastigheter till komplex infrastruktur och ger dig verktygen för att arbeta med energieffektiva och framtidssäkra automationslösningar.
Utbildningen är framtagen tillsammans med några av branschens ledande företag och kombinerar teori med praktiska moment som gör dig redo för arbetslivet. Under rekryteringen matchas du med något av företagen baserat på din profil och önskad ort. Efter examen väntar en tillsvidareanställning med uppdrag hos någon av våra partners i programmet. I Visby finns möjlighet att påbörja uppdrag hos SG Application & Management.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som konsult inom fastighetsautomation innefattar arbetsuppgifter som att:
• Ta fram energismarta lösningar för att möta kunders utmaningar med att automatisera och digitalisera sina fastigheter.
• Konstruera anläggningar för fastighetsautomation.
• Sätta upp, programmera och konfigurera funktioner i styrsystem.
• Projektleda och vägleda tekniker vid implementation av konfigurerat styrsystem.
• Utföra funktionstest inför driftsättning i samarbete med tekniker.
• Arbeta med löpande underhåll.
VI SÖKER DIG SOM
• Har fyllt 18 år
• Har goda kunskaper i svenska & engelska såväl muntligt som skriftligt
• Uttrycker ett geniunt intresse för teknik, system och varför fastighetsautomation intresserar dig
Det är meriterande om du har:
• Tidigare utbildning- eller erfarenhet inom el, eller har jobbat med fastigheter tidigare.
• B-körkort
För att lyckas i rollen krävs att du har rätt förmågor, personliga egenskaper och stort intresse att påbörja din nya karriär.
Är uppdraget som du placeras på säkerhetsklassat kommer säkerhetsprövning genomföras (inkluderat registerkontroll) i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Om utbildningen
Metodiken under utbildningen är baserad på Accelererat Lärande en snabb väg för dig som söker en ny karriär och motiveras av en spännande utmaning. Pedagogiken fokuserar på praktiskt lärande med högt tempo. Teorisessionerna är korta, tempot är högt och fokus ligger på praktiska övningar samt kontinuerlig feedbackdialog.
Viktiga datum
• Digital välkomstträff inför utbildning: 27 oktober
• Förstudieperiod: 27 oktober-21 november
• Utbildningsstart: 24 november
• Examensdag: 27 februari
• Omfattning: Heltid, schemalagd undervisning vardagar kl: 08.00-17.00
• Arbetsort efter avslutad utbildning: Visby
Utbildningen innefattas till 90% av obligatoriska fysiska moment på plats i Stockholm, detta oavsett boende- och arbetsort. Under dessa tillfällen kommer Academic Work stå för boende och resa för alla konsulter som behöver resa och övernatta i Stockholm. Datum för detta kommer presenteras inom kort och i dialog med rekryterare under processen.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
