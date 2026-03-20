Var med från början - Jobba på bryggeriet i sommar

2026-03-20
Att få vara med från början.
Att bygga upp en plats där människor möts, stannar kvar och vill komma tillbaka.
I sommar öppnar vi Bryggeriet. Vår pub och taproom på Elmsta udde i Älmsta. Här möts hantverksöl, skärgård och en varm, levande atmosfär.
Nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Vi letar efter en person som trivs i det lilla teamet där alla hjälps åt. Du kan tänka dig att laga enklare mat, servera gäster och arbeta i baren. Ingen dag är den andra lik och det är precis det som är charmen.
Du är över 20 år, har gärna erfarenhet från restaurang eller krog, och tycker om mötet med människor.
Hos oss får du:
Vara med från start och sätta känslan i Bryggeriet
Arbeta i en vacker skärgårdsmiljö
Jobba med riktig hantverksdryck från vårt eget bryggeri
Ett varierat arbete med både kök, servering och bar
Arbetet är främst förlagt till kvällar under sommaren, onsdag till söndag.
Bostad kan ordnas vid behov.
Låter det som något för dig, eller någon du känner?
Hör av dig till oss på: info@skebobruksbryggeri.se
Hør av dig til oss og berätta lite om dig själv.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@skebobruksbryggeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inwave AB
