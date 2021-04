Vår kund söker Java Utvecklare. Sök enkelt utan CV! - Recify AB - Elektronikjobb i Göteborg

Recify AB / Elektronikjobb / Göteborg2021-04-15Vilka är vi?DidUp är ett kreativt och modernt IT-konsultföretag med fokus på specialistkonsulter, IT-tjänster och molntjänster.Idag sitter vi med fler kundförfrågningar än vi hinner med, och söker förstärka bolaget med fler duktiga utvecklare. Vi befinner oss just nu i en spännande fas där vi skall flytta till nya fräscha lokaler på Första Långgatan i centrala Göteborg, och vill ha med nya medarbetare på resan. Har du +2 års erfarenhet inom Java-utveckling och är redo för nästa steg i karriären? Se hit!Varför DidUp?DidUp är en omtänksam och hänsynsfull arbetsgivare, som prioriterar sina anställda och investerar i deras framtid. Vi är helt självägda och oberoende av yttre investerare, vilket präglar vår företagskultur till att värna om våra medarbetare. Vi vill att alla våra anställda växer och utvecklas ihop med oss, och erbjuder en gedigen budget (50.000kr/år) för kompetens- och personlig utveckling.DidUp har ett starkt kundnätverk av etablerade verksamheter och bolag här på västkusten. Vi får in mängder av spännande uppdrag, och erbjuder våra konsulter givande roller som matchar deras önskemål och är i linje med deras utvecklingsplan.Hos oss får du möjligheten att arbeta med dedikerade kollegor som är experter inom sitt område. Att vara engagerad, dela med sig och lära från varandra genomsyrar allt vi gör. Det är så vi bygger bolaget och vår gemensamma framtid.Vem vi sökerVi söker dig som har ett brinnande intresse för IT och teknik. Du är serviceinriktad och har en stark vilja att lösa kunders problem. Vi ser att du har spets inom Java-utveckling, samt minimum två års systemutvecklingserfarenhet inom området.Du är duktig på att hitta lösningar och förmedla dessa i tal och skrift på både svenska och engelska2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-04-25Recify AB5692862