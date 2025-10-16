Vår kund söker en Customer Success Manager!
Det här är Talent & Partner!
Vi arbetar endast med högpresterande individer och rekryterar till några av Sveriges och världens mest attraktiva arbetsplatser.
Det är detta som gör oss till en av de marknadsledande rekryteringsbyråerna i Sverige inom affärsområdet.
Vår kund söker en Customer Success Manager!
För att ansvara för kundrelationerna kring vår programmatiska produkt.
Denna person kommer att arbeta med några av de största och mest framstående företagen i branschen, vägleda dem i hur de effektivt använder teknologin och visa på tydligt värdeskapande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Hjälpa kunder att genomföra kampanjer i Google Ads och DV360 genom att dela skräddarsydda strategier och taktiker för att förbättra resultatet.
* Vara huvudkontaktperson för dina partners - hantera inkommande förfrågningar och arbeta proaktivt med dem.
* Kommunicera med kunder via telefon och e-post på ett rådgivande och strategiskt sätt för att hjälpa dem att nå sina nyckeltal (KPI:er) och maximera avkastningen på deras annonseringsinvesteringar.
* Stötta kunder med tekniska och strategiska utmaningar, och samtidigt föra vidare kundernas behov till interna team för att förbättra produktupplevelsen.
* Analysera kunddata för att skapa handlingsbara insikter och driva initiativ som förbättrar resultat och minskar kostnader.
* Vara expert på kundernas mål, förstå de nuvarande mätetalen som driver deras KPI:er samt hålla dig uppdaterad om bransch- och företagsnyheter.
* Identifiera vanliga kundutmaningar och samarbeta med interna team för att tolka affärs- och produktbehov.
* Förstå hela utbudet av våra produkter och tjänster för att hitta och leverera nya värdemöjligheter.
* Hjälpa varumärken att uppnå sina annonseringsmål, samtidigt som du levererar enastående kundsupport.
Vi söker dig som har:
• Minst 2 års erfarenhet av Customer Success Management, programmatisk annonsering eller Ad Operations.
* Djup förståelse för Google Ads och DV360 - detta är avgörande för rollen. Erfarenhet av andra verktyg inom Google Marketing Platform är meriterande.
* En proaktiv och självgående personlighet som tar initiativ och får saker gjorda.
* Utmärkta kommunikationsfärdigheter, både muntligt och skriftligt, och förmåga att anpassa din kommunikation till olika nivåer inom organisationen och gentemot kunder.
* God organisationsförmåga och vana att hantera flera uppgifter parallellt för att hålla deadlines.
* Starka analytiska färdigheter, trygghet i Excel (andra analysverktyg är meriterande) och vana att arbeta med datadrivna insikter.
* Kännedom om YouTube-plattformen är ett plus.
* En rådgivande och pedagogisk stil - du kan översätta tekniska system och utmaningar till lättbegripliga begrepp.
* Trivs i ett positivt, teamorienterat klimat och arbetar effektivt och respektfullt med många olika typer av människor.
* Förmåga att empatiskt förstå kundernas behov, både uttalade och outtalade.
