Vapenmekaniker till Militärbas Arboga
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2026-07-02
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Vill du vara med och bygga upp ett förband och dess verksamhet från grunden och forma framtidens Militärbas vad gäller att upprätthålla skydd och bevakning av Arboga Garnison med omnejd? Har du erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll på vapen?
Passar ovanstående in på dig? Sök jobbet som vapenmekaniker i Arboga!
Om Militärbasen
Militärbas Arboga är ett resurscentrum för att leda krigsförbandens mobilisering och operationer. Militärbasen stödjer militärregionen med markterritoriell verksamhet och totalförsvarssamordning inom eget ansvarsområde. Detta innebär ständig bevakning och, tillsammans med samgrupperade förband, försvar av egen grupperingsplats och verksamhet. Militärbasen stödjer med materiel och förnödenheter till mobiliserande förband och till de förband som är hänvisade till militärbasen.
Militärbasen ansvarar för bl.a. kompletteringsutbildning, utbildning av personalreserv/ersättningsförband, krigsfrivilliga etc.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som vapenmekaniker i militärbas Arboga kommer du att till stor del jobba självständigt med att säkerställa säkerheten och funktionen på militärbasens samtliga vapensystem, främst:
AK 4 samt AK 5, med versioner
Kulspruta 58
PSG 90, AG 90
Pistol 88
Granatgevär, med versioner
Pansarskott M/86 inklusive övningsvapen
KRAVPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som vapenmekaniker
B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och flexibel med ett högt säkerhetsmedvetande.
Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa kontakter och har förmågan att arbeta självständigt för att ta enheten framåt.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av reparation av AK 4 samtliga modeller
God kännedom om Försvarsmaktens ingående vapensystem
Relevant yrkesutbildning vapenmekaniker
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder dig stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för internkarriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsort: Arboga
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar
För upplysning om befattningen eller rekryteringen kontakta rekryterande chef Fredrik Ljunggren.
För information om anställningsvillkor hänvisas till HR-generalist vid FMTIS.
Fackliga företrädare
SACO, Agneta Landquist
OFR/S, Martin Sparr
SEKO, Matz Felix
OFR/O, Heikki Videll
Samtliga nås via växeln: Tel 010-825 70 00
Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna tjänst kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
732 45 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9989403