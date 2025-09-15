Valsamordnare till Järfälla kommun
2025-09-15
Nu söker vi en valsamordnare till kansli- och överförmyndaravdelningen på kommunstyrelseförvaltningen i Järfälla kommun.
I rollen som valsamordnare kommer du att ha fokus på genomförandet av valet och ingå i valkansliet. Valkansliet arbetar med och ansvarar för strukturella frågor kring valets genomförande i kommunen.
Du kommer att ha nära samarbete med andra kollegor på avdelningen såsom nämndsekreterare, kommunjurister och registratorer.
Som valsamordnare har du huvudansvaret för planering och genomförande av kommunens uppgifter inför och under valet 2026. Du projektleder hela processen och ansvarar för rekrytering och utbildning av röstmottagare. I uppdraget ingår även att säkerställa tillgång till röstningslokaler, beställa och hantera valmaterial, bereda ärenden till valnämnden samt planera informationsinsatser riktade till allmänheten.
Arbetet innebär många kontakter, både internt inom kommunen och externt med exempelvis Valmyndigheten. Tempot kan periodvis vara högt och arbetsuppgifterna varierar beroende på valets olika faser.
Under lugnare perioder kan andra arbetsuppgifter inom kansliets ansvarsområde bli aktuella, såsom att stötta upp i nämndadministrationen.Kvalifikationer
Krav:
• Högskoleutbildning inom statsvetenskap, juridik eller annan relevant inriktning, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Stort intresse för demokratiska processer
• B-körkort
Meriterande erfarenheter:
• Arbete med koppling till allmänna val
• Erfarenhet från offentlig förvaltning
• Projektledning eller arbete i projektform
Vi söker dig som kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap når fram och skapar gemensamma förväntningar för alla berörda. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. För att lyckas i rollen är du lyhörd, flexibel och har förmåga att hantera eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Som person är du strukturerad och har lätt för att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du sätter upp egna tidsramar och håller dem. Din självständighet och initiativförmåga är viktiga egenskaper. Vi ser att du har mod att agera utifrån din övertygelse, tar ansvar och driver arbetet framåt mot uppsatta mål.
Intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
