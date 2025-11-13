Valsamordnare - projektanställning inför valet 2026
2025-11-13
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Här jobbar cirka 100 medarbetare inom ekonomi och inköp, kommunikation, IT, kansli, näringsliv, turism, HR och lön, växel, säkerhet och juridik.
Har du ett intresse för samhällsfrågor och demokratiska processer? Vi söker nu en driven och strukturerad valsamordnare som vill spela en nyckelroll i genomförandet av det allmänna valet 2026! Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett tryggt och välfungerande val? Då ser vi fram emot din ansökan.
Tjänsten som valsamordnare är en projektanställning som sträcker sig fram till 30 september. Valsamordnaren kommer att arbeta i Kommunledningsförvaltningens kanslienhet under avdelningen Ledning och stöd och ingå i teamet som kommer att arbeta med valet 2026.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som valsamordnare har du ett viktigt jobb genom att skapa förutsättningar för väljarna att utöva sin demokratiska rättighet, att rösta i fira och hemliga val.
Du kommer arbeta med planering, samordning, genomförande och uppföljning av hela valprocessen, från förtidsröstning och lokalplanering till rekrytering och utbildning av ca 220 röstmottagare. Du kommer att ha en koordinerande roll och vara delaktig i valets samtliga delar och dess administration.
Du samordnar interna insatser och externa kontakter såsom Valmyndigheten, Länsstyrelsen och andra kommuner.
Arbetsuppgifterna innebär planering av förtidsröstning, logistik, lokaler, material och bemanning. Du bereder ärenden till valnämnden och ansvarar för informationsinsatser. Du arbetar i digitala system som används i samband med valet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, samarbetsinriktad och lösningsfokuserad. Du trivs i koordinerande roller med både helhet och detaljer och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är självgående med en förmåga att kunna hålla ihop alla delar i valarbetet, stort som smått. Du ser möjligheter och är flexibel.
Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning och akademisk utbildning inom exempelvis samhälls- eller statsvetenskap eller annan utbildning som är relevant för uppdraget. Du har goda kunskaper i svenska och uttrycker dig väl i tal och skrift. Goda IT-kunskaper/datorvana är en förutsättning och du har B-körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är meriterande med erfarenhet från valadministration eller nämndsarbete.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Biträdande förvaltningschef
Erika Hult erika.hult@ystad.se 0411575606 Jobbnummer
9602270