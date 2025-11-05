Vallviks Bruk AB söker industrielektriker
Vallviks Bruk AB / Elektrikerjobb / Söderhamn Visa alla elektrikerjobb i Söderhamn
2025-11-05
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallviks Bruk AB i Söderhamn
Om Rottneros
Vi är specialister på pappersmassa
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig produktutveckling jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och processer.
Värdekedjan, miljö- och hållbarhetsansvar
Det perfekta kaffefiltret, ett mjukt hushållspapper eller en kartong som håller maten varm har en sak gemensamt - produktionen börjar i skogen. Vår värdekedja börjar i skogen och vedråvaran är vår viktigaste insatsvara. För att minimera transport och miljöpåverkan är ambitionen att alltid köpa så stor del av veden som möjligt från brukens närområden.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Är du elektriker med några års erfarenhet som trivs att arbeta i industrimiljö och letar efter en trygg arbetsplats med bra anställningsvillkor och trevliga kollegor.
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt företag.
Vi letar nu efter en industrielektriker som vill vara med och bidra till en effektiv produktionskedja samt ett gott arbetsklimat.
I rollen kommer du att arbeta med både planerat och förebyggande underhåll, reparationer och pågående förbättringar av fabrikens el-utrustning och processtyrsystem.
Vi ser gärna att du är ansvarfull och trivs med att arbeta för kvalité och säkerhet.
Till uppgifterna hör bland annat:
Att arbeta med service och underhåll på fabrikens el utrustning och processtyrsystem.
Genomföra planerade inspektioner av el utrustningen i syfte att förebygga haverier och oplanerade åtgärder på utrustningen.
Ansvara för genomförandet av aktuellt uppdrag mot beställaren så att överenskomna mål och krav uppnås.Profil
Vi söker en industrielektriker med god samarbetsförmåga och eget driv som vill få möjligheten till utveckling inom Vallvik.
Att vara delaktig i förbättringsarbete av våra processer och metoder känns som en självklarhet. Du ser problemlösning som en utmaning och har ett sinne för ordning och reda.
Vi ser gärna att du är ansvarfull och trivs med att arbeta för säkerhet och kvalité på ett strukturerat och resultatinriktat arbetssätt.Kvalifikationer
Elprogrammet mot elteknik eller vad bolaget bedömer likvärdigt.
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet som industrielektriker
Erfarenhet av felsökning inom el-utrustning och processtyrsystem
Erfarenhet av arbete i ställverksmiljöÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse, hänsyn till eventuell uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning tillämpas)
Arbetstid: 40h arbetsvecka. Mån-tors 7.00-16.00, fre 7.00-14.45 (1h flex) Beredskap
Placering: Vallviks Bruk utanför Söderhamn
Övrigt: Vallviks Bruk genomför alkohol- och drogtest enligt policy inför anställning
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald
Urval kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vallviks Bruk AB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallviks Bruk AB
(org.nr 556445-8163), https://www.rottneros.com/sv/
826 79 VALLVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR Business Partner
Hanna Blomqvist hanna.blomqvist@rottneros.com 0270 621 26 Jobbnummer
9590005