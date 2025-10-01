Vallonbygden söker snickare
Finspångs kommun / Snickarjobb / Finspång Visa alla snickarjobb i Finspång
2025-10-01
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-01Beskrivning
Vi letar efter en snickare som vill bli en del av vårt gäng på Vallonbygden.
Här finns flera hantverkare som tillsammans tar hand om underhåll och renovering av lägenheter. Ibland jobbar vi i team när projekten kräver det, men ofta arbetar var och en självständigt. Variation är en naturlig del av vardagen - både i uppdragens omfattning och innehåll. Planeringen sker i samarbete, där vi hjälps åt för att nå bästa möjliga resultat.Dina arbetsuppgifter
Lägga golv, montera luckor och utföra andra snickeriarbeten som hör till lägenhetsunderhåll och renovering. Montering av kök och andra inredningsdetaljer. Viss felavhjälpning hos hyresgäster. Arbete utomhus i våra fastigheter för att hålla dem i gott skick. Administrativa delar som fakturahantering och materialbeställning. Övriga uppgifter som hör till rollen.Kvalifikationer
Utbildad byggnadssnickare eller finsnickare med yrkesbevis. Minst fem års erfarenhet som snickare, gärna inom service. Strukturerad, noggrann, pålitlig och bra på att samarbeta. Förmåga att arbeta självständigt och möta både kunder och kollegor på ett serviceinriktat sätt. God datorvana och kunskaper i Officepaketet. Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. B-körkort. Meriterande med erfarenhet av plattsättning.Så ansöker du
Vi utvärderar ansökningarna löpande. Sista datum för ansökan är den 30/10.
Om Vallonbygden
Vallonbygden AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Finspångs kommun. Vi förvaltar ungefär 2 000 lägenheter och 10 000 kvadratmeter lokaler. Hos oss finns framtidstro, gemenskap, laganda och möjlighet att både utveckla och utvecklas.
Mer information finns på www.vallonbygden.se.Kontaktuppgifter för detta jobb
Tobias Tilly Servicechef
0122-249 54 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallonbygden AB Kontakt
Tobias Tilly 0761082002 Jobbnummer
9536051